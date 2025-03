La visita sospetta di Ilary Blasi e Bastian Muller in una clinica alimenta un'indiscrezione che circola da tempo: un bebè in arrivo per la coppia?

Fonte: IPA Bastian Muller e Ilary Blasi

Tra Ilary Blasi e Bastian Muller, le cose procedono a gonfie vele: non c’è alcun dubbio sulla loro storia, che spesso è stata oggetto di indiscrezioni e di rumor nel corso del tempo. Ma la Blasi e Muller hanno sempre smentito, senza aver bisogno di rilasciare dichiarazioni: viaggi da sogno, foto condivise su Instagram, momenti speciali ritagliati solo per loro. Da tempo si mormora di una presunta gravidanza, e ora la voce si fa di nuovo insistente: perché?

Ilary Blasi e Bastian Muller, la visita sospetta in clinica

Da quando Ilary Blasi si è separata da Francesco Totti, nella sua vita è entrato un altro uomo: nessun mistero su di lui. Bastian Muller è un imprenditore, ed è riuscito a conquistare il cuore della conduttrice, dopo mesi molto difficili in cui non si parlava d’altro che della separazione del secolo (e della Guerra dei Rolex, indimenticabile pagina di cronaca). Oggi, a distanza di anni dalle prime indiscrezioni su questo nuovo amore, le cose procedono a gonfie vele. E Oggi lancia un rumor, o almeno: una riflessione.

Nell’ultimo numero, sono stati pubblicati degli scatti di Ilary Blasi insieme al fidanzato Bastian: si sono recati in un centro medico di Roma, in cui sono presenti più ambulatori specializzati, tra cui diagnostica, ostetricia e dermatologia. “Dolce attesa oppure un controllo?”, si è chiesto il giornale. Potrebbe esserci un bebè in arrivo? Non ci sono conferme, naturalmente. Ma nemmeno smentite, almeno per il momento.

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller

Da tempo si mormora di una presunta gravidanza, quindi è difficile fare ulteriori ipotesi in merito. Su Diva e Donna, per esempio, è stata riportata un’indiscrezione di persone vicine alla coppia: “Gli amici dicono: darà un figlio a Bastian”. Secondo gli amici, dunque, una dolce attesa potrebbe essere nei piani della coppia, così come il matrimonio. Ma siamo sempre nel campo delle voci, delle indiscrezioni: quello che sappiamo per certo è che questa coppia è unitissima.

“Con Ilary la mia vita è diventata molto più elettrizzante. Adoro il suo viso e il modo in cui mi guarda”, queste sono le parole di Muller nella docuserie Netflix Ilary. E per lei è stato un vero e proprio colpo di fulmine, attratta sin da subito dai suoi modi di fare: “Non me lo ha presentato Michelle Hunziker come è stato scritto. Mi è sembrato subito onesto, pulito, ignaro di tutto lo tsunami in arrivo. Ha capito che c’era un divorzio da affrontare e io gli ho suggerito di scappare, ma lui è rimasto. È stato molto bravo perché ha capito la situazione e si è inserito lentamente, ha rispettato i tempi”.

Bastian ha anche saputo rispettare i tempi, certo, ma si è inserito in una dinamica familiare senza forzare le cose. “Ha un bellissimo rapporto coi miei tre figli. Con Isabel ci ha messo un po’ di più. Lo chiamava il ‘signore inglese’. Piano piano gliel’ho spiegato. Dal signore inglese è diventato un amico speciale e poi piano piano, è diventato Bastian”. E chissà cosa riserva il futuro a questa bella coppia.