Ilary Blasi, i look più belli della nuova serie Netflix e il loro significato

Dopo "Unica" ecco l'inedita seconda parte della nuova vita di Ilary Blasi in streaming su Netflix. E i look? Nuovi anche quelli, e super colorati

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Ilary Blasi

Dopo il discusso arrivo di Unica – ormai qualche anno fa – su Netflix, come per ogni buona serie tv è ora tempo di un secondo capitolo. È la volta di Ilary, il racconto della gioiosa rinascita di Ilary Blasi snocciolato in ben cinque inediti episodi sulla sua nuova vita. Se nella prima parte la showgirl rivelava la sua versione della dolorosa separazione dal marito Francesco Totti attraverso dettagli esclusivi, questo secondo appuntamento sulla piattaforma streaming offre una narrazione, senza filtri e densa della sua tipica ironia, della quotidianità tra amiche, famiglia, nuovo fidanzato, viaggi e percorso di studi. Sì, avete capito bene.

Ilary, la nuova docuserie targata Netflix ed i look

Il momento è arrivato: Netflix ci apre la porta per la seconda volta sul mondo di Ilary Blasi o, per meglio dire, sul suo nuovo mondo. Il focus questa volta è infatti puntato su tutto ciò che è successo dopo il mancato lieto fine, e cioè da quando la conduttrice è riuscita a buttarsi alle spalle il burrascoso periodo della inaspettata quanto travagliata separazione da Francesco Totti.

La docuserie, Ilary, vuole segnare un punto di svolta nella carriera della quarantatreenne, rendendola definitivamente brand di se stessa: le puntate, prodotte da Banijay Italia e disponibili sulla celebre piattaforma a partire dal 9 gennaio, sono state dirette da Tommaso Deboni e scritte dal team creativo composto da Romina Ronchi, Peppi Nocera, Ennio Meloni e Jacopo Ghirardelli.

Fonte: IPA

Quello che trasmette, date anche le affermazioni trapelate dalle recenti interviste a cui la protagonista si è concessa, è un autoritratto sincero, leggero e divertente di una donna libera piena di voglia di ridere e di sentirsi riscattata. Da Bastian alle vecchie amiche fino alle nuove sfide ci sarà proprio tutto, diviso nelle trame di cinque episodi.

Fonte: IPA

Il centro stavolta è la vita quotidiana, condita della solita ironia ma fatta di riflessioni e, perché no, anche noia. Vengono svelati aspetti sconosciuti della versione di “Ilary Blasi di Mediaset” che il pubblico è abituato a vedere, dalla sua passione per i tarocchi e per Chi l’ha visto? al corso di paracadutismo ed all’abitudine irrinunciabile di andare a letto con i calzini.

Fonte: IPA

Dal set inoltre sono affiorate alcune immagini che ritraggono la showgirl in look decisamente degni di nota. Il filo conduttore ad unirli è sicuramente il colore, vivo ed energetico, una generosa dose di sexyness e tanta, tanta luce.

Fonte: IPA

Una mossa, anche questa, atta alla vera e propria operazione di brand building in corso e che punta ad esprimere tutto il nuovo spirito gioioso con cui Ilary Blasi sta affrontando questo capitolo di vita.

Ilary Blasi si laureerà in Criminologia: “Non chiedetemi quando”

L’entusiasmo della conduttrice è lampante: da accanita appassionata di Chi l’ha visto? la più recente avventura in cui si è lanciata non ha ovviamente nulla a che fare con la televisione, né tantomeno con lo spettacolo. Ebbene sì, Ilary Blasi aspira a laurearsi in Criminologia, una materia che da sempre la appassiona tanto che avrebbe già superato il test di ingresso presso l’Istituto di Scienze Forensi di Milano. A sostenerla nell’avvio del percorso di studi è stata una cara amica e punto di riferimento, nientemeno che Federica Sciarelli.

Per sapere com’è andata e per carpire altri dettagli salienti non ci resta che dare una possibilità a Ilary, e letteralmente.