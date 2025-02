Bianca Guaccero pronta a tornare in tv per sostituire (di nuovo) Caterina Balivo

Fonte: IPA Bianca Guaccero

Continua il successo di Bianca Guaccero. Dopo la vittoria a Ballando con le Stelle e le conduzioni a Dalla strada al palco e Primafestival la soubrette di Bitonto è pronta a prendere le redini di un nuovo programma tv. Questa volta in solitaria, senza la presenza di alcun collega come accaduto negli ultimi mesi. Non solo: la 45enne dovrebbe prendere, pro tempore, il posto di Caterina Balivo. Proprio come accaduto in passato, quando la Guaccero sostituì la collega di Aversa a Detto Fatto su Rai2.

Un nuovo programma tv per Bianca Guaccero

I dirigenti Rai stanno lavorando al palinsesto estivo e pare che ci sia la voglia di puntare ancora una volta sull’amatissima Bianca Guaccero. La conduttrice e attrice sarebbe in lizza per guidare un nuovo programma nel pomeriggio di Rai1. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Oggi: “Bianca è in trattative avanzate per aggiudicarsi un format che andrà in onda quotidianamente per tutta la prossima estate, dopo il Tg1 delle 13.30”.

La Guaccero riuscirebbe così a realizzare il suo più grande desiderio: tornare a condurre un programma tutto suo. E prenderebbe inoltre il posto di Caterina Balivo, che durante l’estate si fermerà con la sua La volta buona, già confermato per la prossima stagione televisiva dopo gli ottimi ascolti dell’ultimo periodo.

Stando ai primi rumors, Bianca condurrà un programma fresco e solare, totalmente nelle sue corde, e dedicato alla stagione più calda. Un format dove sicuramente metterà in mostra i suoi svariati talenti: dal canto al ballo, passando per la conduzione. Una showgirl a tutto tondo.

“L’entusiasmo e l’amore che ho per questo lavoro e la gratitudine nei confronti della gente, che ti permette di fare questo lavoro, non potevano che destinare questi programmi a persona più grata. – ha dichiarato Bianca in questi mesi – Forse, ecco, stanno succedendo una dietro l’altra queste cose. Qualcuno potrebbe aver paura di ritrovarsi la Guaccero anche nel frigorifero. Non mi sento però di essere arrivata, sento che ho appena cominciato. Mi dovete sopportare ancora”.

Il nuovo palinsesto estivo di Rai1

Rai1 è pronta a restare accesa nei mesi più caldi dell’anno ma con un palinsesto completamente rinnovato. Nel primo pomeriggio, dalle 14 alle 16 circa, dovrebbe dunque arrivare Bianca Guaccero con uno show leggero e scanzonato, tipicamente della bella stagione. A seguire, nello slot generalmente occupato da Il Paradiso delle Signore, la Rai dovrebbe inserire una nuova serie spagnola: Ritorno a Las Sabinas.

La storia è incentrata su due sorelle, Gracia e Paloma, che tornano al loro villaggio natale per prendersi cura del padre, mentre affrontano demoni del passato e minacce del presente. Amore, tradimento e mistero sono al centro dei vari episodi.

Dalle 17 dovrebbe tornare Estate in Diretta – spin off estivo de La vita in diretta – condotto ancora una volta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, già al timone del talk nelle passate stagioni televisive.

Per il preserale dovrebbe essere invece confermato l’appuntamento con Reazione a catena: il fortunato quiz, da giugno, prenderà il posto de L’Eredità e terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia fino a metà settembre.