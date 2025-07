Techetechetè TopTen chiude in anticipo: la delusione di Bianca Guaccero

IPA Bianca Guaccero

Grande delusione per Bianca Guaccero: Techetechè TopTen chiuderà i battenti in anticipo. Partita con ascolti incoraggianti, la versione con la conduttrice dello storico programma estivo saluterà il pubblico di Rai1 prima del previsto, per alzare bandiera bianca contro Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna.

Techetechetè TopTen chiude i battenti: bandiera bianca contro Mediaset

Mentre Canale5 decideva di accendersi in estate con Sarabanda in preserale e La Ruota della Fortuna in access prime time, Rai1 aveva scelto di non stare a guardare, schierando lo spin off Techetechè TopTen, condotto da Bianca Guaccero. Dopo tre brevi edizioni in onda in seconda serata, il programma dedicato al racconto della musica e dello spettacolo tramite i filmati d’archivio Rai e playlist era tornato in onda lo scorso 6 luglio, per un ciclo di puntate nell’access della domenica di Rai1.

Poi era stato promosso con l’obiettivo di dare filo da torcere al diretto concorrente di Mediaset, tanto da portare a una modifica in palinsesto last minute, con puntate che avrebbero dovuto andare in onda dal lunedì al venerdì per tre settimane fino all’1 agosto.

Le cose però sono cambiate velocemente per il programma: dopo solo una settimana contro La Ruota della Fortuna, cala il sipario su TecheTechè TopTen. La trasmissione si concluderà domenica 20 luglio, in anticipo rispetto alla variazione pensata dalla rete ammiraglia solo qualche giorno fa, e da lunedì 21 torneranno le puntate tradizionali di Techetechetè.

Bianca Guaccero era partita molto bene lunedì scorso conquistando il 17,3% di share, salito al 19,1% il giorno successivo. Dopo aver saltato l’emissione di mercoledì 16 per lasciare spazio alla diretta della partita dell’Italia femminile contro Norvegia, però, il programma è tornato in onda con cifre molto più basse rispetto alle prime due uscite: 13,4% di share nella puntata di giovedì e 15.8% in quella di venerdì sera, finendo sempre a grande distanza da La Ruota della Fortuna che ormai staziona con continuità oltre il 22%. Da qui, probabilmente, la decisione di fermare l’esperimento.

La delusione di Bianca Guaccero

Rai1 ha provato a schierare Bianca Guaccero contro Gerry Scotti nel rivoluzionato access di Canale5 – che ha visto traslocare Paperissima Sprint su Italia1 in favore della nuova edizione de La Ruota della Fortuna – ma senza i risultati sperati.

Adesso, senza la concorrenza di Bianca Guaccero, il quiz show avrà via libera nelle prossime settimane per consolidare il suo dominio nella fascia dell’access prime time: quello de La Ruota della Fortuna può di certo considerarsi un esperimento riuscito. Ma la vera missione di Scotti arriverà a settembre, quando dovrà fronteggiare Affari tuoi e la conduzione ormai consolidata di Stefano De Martino, un’impresa che non è riuscita a Striscia La Notizia, rimandata non a caso a novembre inoltrato.

C’è da dire che lo spin off Techetechè TopTen non era affatto piaciuto agli utenti, che sul web si erano schierati contro la versione rivisitata del programma, ormai considerato un classico dell’estate. Le critiche sembrano aver toccato anche la conduttrice Bianca Guaccero, che ha affidato a Instagram uno sfogo sibillino che sembra riferirsi proprio alla chiusura dello show: “Credete nei vostri sogni, non negli incubi degli altri”.