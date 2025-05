Ballando con le Stelle, Totti sarà fra i concorrenti: le parole di Milly Carlucci

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Francesco Totti

Francesco Totti sarà nella prossima edizione di Ballando con le Stelle? La conferma arriva da Milly Carlucci che durante un’intervista rilasciata a Bruno Vespa ha lasciato intendere che l’ex calciatore potrebbe essere nel cast dello show.

Francesco Totti a Ballando con le Stelle, parla Milly Carlucci

Ospite del programma Cinque Minuti di Bruno Vespa, Milly Carlucci è tornata a parlare di Ballando con le Stelle e della possibilità di avere Francesco Totti come concorrente.

Come è noto Totti ha preso parte a Sognando…Ballando con le Stelle, la trasmissione speciale che ha incoronato il nuovo ballerino professionista dello show. Ospite della trasmissione Totti ha emozionato tutti e, come sempre, conquistato il pubblico con il suo carisma e la sua simpatia.

Da anni Milly Carlucci corteggia l’ex Capitano della Roma sperando di renderlo un concorrente di Ballando con le Stelle. In passato Totti aveva confermato, rifiutando però l’invito della conduttrice.

“Tu hai dato amore, vedi il calore del pubblico. Sono anni e anni che ti prego di venire, ma mi hai sempre detto di no”, aveva ammesso Milly di fronte alle telecamere, rivolgendosi direttamente a Totti. Lo sportivo però aveva declinato l’invito, fra battute e sorrisi imbarazzati.

Ora però la situazione potrebbe essere cambiata, come rivelato proprio dalla presentatrice. La Carlucci ha infatti lasciato intendere che Totti avrebbe già firmato il contratto per partecipare alla prossima edizione di Ballando con le Stelle.

“Abbiamo ricordato calciatori e allenatori grazie alla presenza di Francesco Totti che ha firmato un contratto”, ha detto a Bruno Vespa. Il giornalista le ha dunque chiesto: “Ma quindi lo vedremo il prossimo anno a Ballando?”

La risposta di Milly è stata sibillina: “Chi lo sa, i contratti si onorano Francesco! Te lo dico davanti a Bruno Vespa!”.

La nuova vita di Francesco Totti

Nel corso della sua ospitata a Sognando…Ballando con le Stelle, Francesco Totti ha ricordato la sua carriera nel calcio, finita ormai quasi otto anni fa, ma ha parlato anche della sua nuova vita.

L’ex calciatore ha rivelato di aver finalmente trovato la felicità e un equilibrio. Dopo il divorzio – burrascoso – da Ilary Blasi, Totti ha iniziato una storia d’amore con Noemi Bocchi e i due sembrano più innamorati che mai.

Tanto che la coppia ha preso parte al party di compleanno di Chanel Totti. La secondogenita di Ilary e Totti infatti ha compiuto 18 anni. Un traguardo celebrato con una festa in cui erano presenti non solo Francesco e Noemi, ma anche Ilary Blasi e Bastian Muller, il suo nuovo compagno.

La tempesta, dunque, sembra ormai alle spalle. Oggi Totti si divide fra il padel – sua grande passione – e nuovi progetti imprenditoriali. Non ha mai lasciato del tutto il mondo del calcio ed è sempre a caccia di nuovi talenti del pallone. Non mancano nemmeno i viaggi in giro per il mondo in cui spesso non è presente solamente Noemi Bocchi, ma anche i figli: il primogenito Cristian, fidanzato con Melissa Monti, la secondogenita Chanel (che si sarebbe lasciata con Cristian Babalus) e la piccola di casa, Isabel.