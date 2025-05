Chanel Totti e Cristian Babalus si sono lasciati, l’addio prima del party

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Chanel Totti

Sarebbe già finita la storia d’amore fra Chanel Totti e Cristian Babalus. Secondo alcune indiscrezioni i due si sarebbero lasciati, dicendosi addio poco prima del party di compleanno della figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi.

Chanel Totti e Cristian Babalaus, l’addio

Chanel Totti, come è noto, ha celebrato il suo 18esimo compleanno con un mega party. Per l’occasione la figlia di Ilary Blasi e Totti non ha lasciato nulla al caso, scegliendo una location da sogno e festeggiando in modo straordinario, fra fuochi d’artificio, una torta a sette piani e un menù stellato, servito a 200 invitati.

Una festa di compleanno perfetta, dunque, in cui però è spiccata una grande assenza, quella di Cristian Babalus. L’imprenditore e tiktoker infatti non ha preso parte alla festa organizzata a Capua, lasciando che fosse Cristian Totti, primogenito di Ilary e Totti, ad accogliere la sorella al suo ingresso con un mazzo di rose rosse.

L’assenza di Cristian – che si trovava ad un altro evento – starebbe a indicare una rottura fra i due. Poco prima del party, secondo alcune voci, Chanel Totti sarebbe tornata single, mettendo fine ad una relazione che durava da circa due anni. Già da qualche tempo Chanel e Cristian non postavano foto di coppia sui social, lasciando intendere che ci fosse una crisi o un allontanamento in corso.

Il party principesco per i 18 anni di Chanel Totti

Se Cristian Babalus ha deciso di disertare il party per i 18 anni di Chanel Totti, la festa ha visto, per la prima volta, Ilary Blasi e Totti nella stessa location insieme ai rispettivi nuovi compagni.

Al party infatti erano presenti anche Bastian Muller, fidanzato (e futuro marito dopo una proposta di nozze) di Ilary Blasi, ma anche Noemi Bocchi, compagna dell’ex calciatore della Roma.

I momenti di imbarazzo, come era facile intuire, non sono mancati. Nonostante ciò il party è stato un successo. Chanel ha deciso di celebrare i suoi 18 anni presso il Relais Tenuta San Domenico, una dimora antica a Capua, in provincia di Caserta.

Una location favolosa, dove anche Cristian Totti aveva festeggiato il suo compleanno, immersa nel verde, con piscine, cascate e giochi di luce, ma soprattutto uno chef stellato pronto a servire un menù strepitoso.

“Era importante per me che ci fossero entrambi”, ha chiarito Chanel, parlando di Totti e Ilary, che per l’occasione hanno deposto le armi, prendendo parte alla festa della secondogenita.

Chanel ha cantato Più bella cosa con papà Francesco Totti, esibendosi al karaoke con lui, mentre con mamma Ilary Blasi ha posato di fronte alla torta per una foto ricordo.

Per la prima parte della serata Chanel ha sfoggiato un abito lungo con paillettes, gustando il menù ispirato alla tradizione napoletana, mentre nella seconda parte del party ha indossato un vestito più corto.

La 18enne si è scatenata in pista con gli amici, compresi il fratello Cristian, accompagnato dalla fidanzata Melissa Monti. Presenti alla festa anche le zie, Silvia e Melory, sorelle di Ilary Blasi, e la piccola Isabel.