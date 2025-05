Fonte: IPA Chanel Totti

Grande festa nella famiglia Totti: Chanel ha compiuto 18 anni. La seconda figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha festeggiato questo traguardo in grande, con una super festa, sorpresa e un look audace, da grande appassionata di tendenze e di moda. Allo scoccare della mezzanotte del 13 maggio, è diventata maggiorenne: la cena, il party, la torta con il papà al suo fianco e l’assenza della mamma.

Chanel Totti compie 18 anni: i dettagli della festa

Grandissima emozione per Francesco Totti: l’ex Capitano della Roma ha festeggiato i 18 anni della figlia Chanel con una torta allo scoccare della mezzanotte. Ci è voluto un anno per preparare questo momento speciale: sì, i festeggiamenti per la secondogenita di casa Totti hanno richiesto parecchio tempo, come aveva raccontato mamma Ilary Blasi a Verissimo, anche se non era presente al party che si è tenuto nella sera tra il 12 e il 13 maggio.

La prima festa – presumibilmente ce ne sarà un’altra, considerando le parole della Blasi – si è tenuta a casa di Francesco Totti: pochi amici per aspettare mezzanotte, e il momento clou è stato proprio quello della torta. Ben due torte per lei, una con la scritta “Per i tuoi 18 anni, Chanel” e la seconda con “Literally legal”. Brindisi, felicità e commozione, così come tanta è stata l’emozione dell’ex Capitano, che su Instagram ha condiviso uno scatto insieme a Chanel da bambina, una dolce e tenera dedica. “Tanti auguri, vita mia”.

Alla festa, presente anche il fratello maggiore Cristian, in compagnia della fidanzata Melissa Monti. Assenti, invece, Blasi e il compagno Bastian Muller. Su Instagram, la Blasi ha dedicato la canzone Bella di Jovanotti a Chanel: “Tanti auguri, amore mio. Oggi compi 18 anni, è incredibile come il tempo sia volato. Ti amo tanto”. Ma Ilary Blasi era “presente” con un dettaglio scelto per il look della figlia.

Il look di Chanel Totti: così festeggia i suoi 18 anni

Nata il 13 maggio 2007, per Chanel è tempo di “diventare grande” anche sulla carta. E con un look pazzesco, un total black: body strapless e pantaloni oversize, a cui ha abbinato le scarpe di mamma Ilary Blasi. Propri così: gli stivali specchio appartengono a Ilary, che le aveva già indossate in estate. Il costo? Non propriamente abbordabile, considerando che sfiorano quasi i 1.100 euro.

Oggi Chanel Totti sarebbe single, pronta a iniziare un nuovo capitolo emozionante della sua vita. La storia con Cristian Babalus è giunta al capolinea prima della fine del 2024, dopo mesi in cui venivano dati in crisi. Inizia così una nuova era per la secondogenita di casa Totti.

Nonostante la separazione dei genitori, Cristian, Chanel e Isabel sono rimasti molto legati sia a Totti quanto alla Blasi: la famiglia viene prima di tutto, e la stessa ex coppia si è molto battuta per proteggerli dopo la separazione. Il legame con mamma Ilary è fortissimo: quando il 28 aprile la Blasi ha compiuto 44 anni, Chanel l’ha descritta come la sua “spalla”. Parole tenerissime che lasciano intuire che in famiglia la serenità per i figli viene prima di ogni altra cosa. Come è giusto che sia.