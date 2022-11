La confessione di Alessandra Celentano: “Niente uomini da 13 anni”

Fonte: IPA "Belve", Alessandra Celentano si confessa sulla vita privata

La nuova edizione di Belve offre l’opportunità di conoscere qualche dettaglio in più della vita privata di Alessandra Celentano. La severissima insegnante di danza di Amici, spesso restia a parlare della sua sfera intima, si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni nell’intervista rilasciata a Francesca Fagnani. Ha rivelato, in particolare, di non avere avuto più relazioni da ormai tanto tempo: “Sono casta da 13 anni“. E sulla mancata maternità ha espresso parole di rassegnazione, sebbene sia stato un desiderio cullato a lungo.

Alessandra Celentano a “Belve”: “Sono casta da 13 anni”

Alessandra Celentano si racconta come mai prima d’ora. La professoressa di Amici ha infatti aperto il suo cuore rilasciando un’intima intervista ai microfoni di Francesca Fagnani, nel programma di Rai2 Belve. Come anticipato da Davide Maggio, che ha riportato alcuni stralci in anteprima dell’intervista, la Celentano ha affrontato alcuni capitoli della sua vita privata. Non si è mai sbilanciata sulla sua sfera intima, ma questa volta ha rilasciato dichiarazioni molto importanti.

“Sono casta da 13 anni“: così la coreografa confessa di non aver più avuto relazioni da ormai tanto tempo. E smentisce di fatto le voci sul suo presunto fidanzato, voci circolanti nelle ultime settimane. Inoltre, specifica di essere piuttosto selettiva e di non aver ancora trovato la sua perfetta metà: “Sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi capisce che è difficile”.

Nel corso dell’intervista Francesca Fagnani manifesta tutto il suo stupore per la rivelazione della sua ospite, chiedendole: “Cioè, mai avuto uno da più di 13 anni?”. Alessandra Celentano conferma quanto rivelato e, con fare ironico, esclama: “Questo è un vero gossip, non lo sa nessuno“.

Alessandra Celentano: la mancata maternità e i rapporti con “Amici”

L’intima intervista di Alessandra Celentano è anche l’occasione per parlare di un desiderio a lungo cullato e mai realizzato: la maternità. L’insegnante di danza affronta questo delicato tema spiegando di essersi ormai rassegnata all’idea di diventare madre, sebbene siano stati fatti numerosi tentativi: “Mi è dispiaciuto perché è stata la causa della mia separazione, abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere“.

L’intervista a tutto campo affronta anche il capitolo professionale di Alessandra Celentano e la sua attività ad Amici. L’insegnante di danza, in particolare, parla degli attriti con Maria De Filippi in occasione di una furibonda litigata in studio durante una puntata. “Non ci siamo parlate per un po’”, confessa. Nonostante qualche incomprensione, la conduttrice Mediaset continua a puntare su di lei per rinnovare, anno dopo anno, il successo del talent: in fondo ad unirle, oltre ad una collaborazione televisiva, e anche e soprattutto un rapporto di amicizia.

Infine la Celentano svela di non aver mai chiesto scusa agli allievi, numerosi dei quali sono finiti nel mirino delle sue critiche. A dimostrazione di un carattere severo e intransigente che, nonostante tutto, la rende autoritaria nella scuola di Amici insegnando disciplina ai ragazzi ed affinando il loro talento.