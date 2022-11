“Amici 2022”, Alessandra Celentano massacra due ballerine (e il pubblico approva)

Nuovo appuntamento con lo speciale della domenica pomeriggio di Amici, che come ogni settimana ci ha regalato esibizioni emozionanti e dai risvolti inaspettati. Ancora una volta la maestra Alessandra Celentano è stata implacabile con i giovani talenti della scuola, criticando aspramente le esibizioni di due ballerine, Ludovica e Claudia. Le due allieve, stando ai commenti della prof di ballo, non hanno dato il meglio di loro, deludendo le sue aspettative e quelle del pubblico, che non ha gradito le performance di entrambe.

Amici, Ludovica balla sui tacchi e Alessandra Celentano non apprezza

Non c’è pace per Ludovica, che non riesce proprio a convincere la maestra Alessandra Celentano. La giovane ballerina di hip hop, spesso criticata dall’insegnante di danza per il suo abbigliamento fin troppo coprente, ha voluto uscire dalla sua comfort zone mettendosi alla prova con una coreografia decisamente lontana dal suo stile.

Nelle precedenti puntate dello speciale domenicale la Celentano non aveva risparmiato i suoi commenti duri sulla ballerina, affidandole dei compiti da eseguire in slip e reggiseno, per mostrare un corpo che in questi mesi ha sempre tenuto celato – a suo parere – e mettere in risalto la sua espressività e la sua sensualità. Nelle scorse settimane Ludovica, insieme al suo maestro Emanuel Lo, aveva rifiutato la sfida, ma questa volta ha voluto cimentarsi in qualcosa di diverso: una coreografia sui tacchi, in modo da tirare fuori quel lato che fino ad ora ha tenuto nascosto.

La ragazza ha ballato mettendocela tutta, ma non ha convinto né Alessandra Celentano, né il pubblico, che non ha trovato Ludovica sensuale come avrebbe voluto apparire. “Non mi è piaciuta per niente, non era credibile”, ha sentenziato la prof di danza. Tra le lacrime la giovane ha replicato: “Non mi aspettavo niente di che”, sottolineando però di non perdonarsi questa sconfitta.

Amici, Raimondo Todaro cerca di difende Claudia (senza riuscirci)

Altra esibizione, altra stroncatura della Celentano: la maestra di danza della scuola di Amici non ha risparmiato nessuno, coprendo di commenti pungenti anche le altre esibizioni dei ballerini della scuola. Anche Claudia, allieva della scuderia di Raimondo Todaro, è finita nel mirino di Alessandra, che ha cercato di mettersi alla prova con una coreografia allegra e divertente, non esattamente nelle sue corde.

La performance, che avrebbe dovuto essere coinvolgente e trascinare tutto lo studio, sui social non è stata particolarmente apprezzata, e ha visto la Celentano scagliarsi contro la ballerina. “È sempre moscia, non mi piace il suo movimento, mi sembra una biscia”.

Nel frattempo è arrivato Todaro a difendere la sua studentessa: “So lo sforzo che Claudia ha fatto, e sono felicissimo per i passi in avanti”, senza però troppa convinzione. Lo stesso insegnante ha infatti ammesso di aver dovuto lottare per farla uscire dalla sua zona di comfort, coreografie di solito dai toni struggenti e melanconiche. Così Alessandra ha colto la palla al balzo, e ha sottolineato quanto lo stile della giovane non rientri nei suoi gusti: “Rende tutte le coreografie cupe“.

Anche gli utenti sui social le hanno dovuto dare ragione. Nonostante sia spesso (troppo) severa ed esigente, la Celentano questa volta ha trovato l’appoggio del pubblico: le due performance hanno convinto.