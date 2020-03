Chi è Rita Wilson, la moglie di Tom Hanks

editato in: da

Rita Wilson è la moglie di Tom Hanks, l’unica donna che è riuscita a rubare il cuore a divo di Hollywood. Classe 1956, è nata a Los Angeles e il suo vero nome è Margarita, scelto da suo padre, un immigrato bulgaro che, quando arrivò negli Stati Uniti, decise anche di cambiare il cognome da Ibrahimoff a Wilson.

Appassionata di cinema sin da giovanissima, Rita Wilson ha iniziato a recitare nel 1978, partecipando a un episodio di Angeli volanti, celebre serie tv. L’anno successivo è stata scelta per recitare in The Day it came to Earth. Da quel momento ha collezionato un successo dietro l’altro, sino al 2002, quando ha scelto di lavorare dietro la macchina da presa.

L’amore con Tom Hanks è nato sul set e nel 1988 la coppia ha deciso di convolare a nozze. Dall’amore fra i due divi sono nati i figli Chester e Truman. Rita è riuscita con il tempo a creare un ottimo rapporto anche con Colin ed Elizabeth, i figli dell’attore nati da un precedente matrimonio.

Molto attiva su Instagram e sempre sorridente, la Wilson ha vissuto un periodo difficile nel 2015 quando le è stato diagnosticato un cancro al seno. L’attrice e regista si è sottoposta a una doppia mastectomia e ha raccontato la battaglia contro la malattia in una lunga intervista.

“Vivo in pubblico per via del mio lavoro – ha raccontato qualche tempo fa a Vanity Fair -, ma non sento l’esigenza di far sapere al mondo che cosa penso o dove mangio. Mi è sempre piaciuto stare ai margini”. Insieme da 35 anni, Tom Hanks e Rita Wilson non si sono mai lasciati. Ritirando ai Golden Globe 2020 il premio alla carriera, l’attore aveva dedicato la vittoria alla moglie, lasciandosi andare a una dichiarazione d’amore dolcissima. “Sono un uomo fortunato con una famiglia come questa seduta in prima fila. Una moglie fantastica in tutti i sensi, che mi ha insegnato cos’è l’amore”.