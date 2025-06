Morto Brian Wilson, aveva co-fondato i Beach Boys: il dolore della famiglia

Fonte: Getty Images Brian Wilson

“Abbiamo il cuore spezzato nell’annunciare che il nostro amato padre Brian Wilson è morto”, sono queste le parole, affidate a un annuncio sui social, della famiglia di Brian Wilson. Se ne va una leggenda, il co-fondatore dei mitici Beach Boys: è scomparso all’età di 82 anni. “Non abbiamo parole in questo momento”, hanno scritto i familiari. “Per favore, rispettate la nostra privacy, poiché la nostra famiglia è in lutto. Ci rendiamo conto che stiamo condividendo il nostro dolore con il mondo”.

Addio a Brian Wilson, il co-fondatore dei Beach Boys

Brian Wilson non è stato solo il co-fondatore dei Beach Boys, ma il “genio formativo del gruppo”: così lo aveva descritto People nel lontano 1975. Autore dei testi, co-cantante della rock band, un artista eclettico e in grado di parlare a milioni di persone nel mondo con la sua musica. Con i fratelli Dennis e Carl Wilson, il cugino Mike Love e l’amico Al Jardine, avevano avviato un gruppo in grado di stravolgere la musica di un’epoca: la formazione originale.

Ad annunciare la scomparsa di Brian Wilson è stata la famiglia, nel profilo ufficiale usato dall’artista su Instagram. Un momento privato, raccolto, di dolore, ma solo loro: i figli tutti, ovvero Carnie, Wendy, Delanie Rae, Dylan, Dakota, Daria Rose e Dash. Wilson aveva perso la moglie nel 2024, Melissa Ledbetter, con cui era sposato da quasi 30 anni, dal 1995. I figli avevano denunciato una situazione difficile per il padre nel 2024, affetto da un disturbo neurocognitivo, una forma di demenza.

Sconosciute, per il momento, le cause del decesso. “Brian ha dato così tanto al mondo attraverso la sua musica, il suo spirito e la sua forza. Era un’anima dolce e gentile, oltre che un agguerrito concorrente”, poco dopo la notizia della morte, è arrivato il cordoglio del mondo della musica, precisamente da Jean Sievers, manager storico di Wilson, a Rolling Stones. “Non ci sarà mai più nessuno come lui”. Viene ricordato come un genio creativo, una persona divertente, intelligente. Ci consegna un’eredità: il suo amore per la musica.

Fonte: Getty Images

La vita privata: le due mogli e i 7 figli

Brian Wilson si era sposato due volte: con la prima moglie Marilyn Wilson aveva avuto le figlie Carnie e Wendy, nate a distanza di un anno, mentre con la seconda moglie Melinda Ledbetter avevano scelto di adottare cinque figli, ovvero Dakota, Daria, Delanie, Dylan e Dash. A gennaio del 2024, Wilson aveva perso la moglie, che aveva 77 anni: un dolore immenso per lui, così come per i cinque figli. La famiglia è sempre stata molto unita.

Melinda Ledbetter è stata una figura chiave per lui, tanto da aver detto di sentirsi perso senza di lei. “Melinda era più di mia moglie. Era la mia salvatrice. Mi ha dato la sicurezza emotiva di cui avevo bisogno per avere una carriera. Mi ha incoraggiato a fare la musica che mi stava più a cuore. Era la mia ancora. Era tutto per noi”, aveva detto dopo l’annuncio della scomparsa. E ora i figli si trovano a piangere un padre, mentre il mondo della musica, oggi, piange una leggenda.