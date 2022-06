“Tom Hanks sta male”: l’allarme dopo il tremolio alla mano alla prima di “Elvis”

Fonte: IPA-GETTY Cannes, sfilata degli Angeli più belli sul red carpet di Elvis

Fan in allarme per la salute di Tom Hanks, a destare sospetti e timori è stato il tremolio alla mano notato nel corso della première di Elvis che si è tenuta in Australia il 4 giugno. Il video mostra l’attore durante il suo intervento mentre nella mano destra (che trema) tiene il microfono. Immagini che hanno allarmato i fan.

Tom Hans, il tremore alla mano ha allarmato il pubblico

Doveva semplicemente essere la première di Elvis, il film dedicato al re del rock girato da Baz Luhrman che vede nel ruolo dell’icona della musica Austin Butler e, in quelli del colonnello Tom Parker, Tom Hanks. Ma un video pubblicato dal Daily Mail, che mostra la mano dell’attore tremare, ha scosso i fan.

Al momento il cast è impegnato nella promozione della pellicola. La presentazione in anteprima mondiale è andata in scena a Cannes il 25 maggio, mentre il 4 giugno si è tenuta la première in Australia nella città di Gold Coast. Lì Tom Hanks ha preso il microfono per un intervento e, successivamente, tramite un video è stato notato che la mano tremava in maniera visibile. L’attore ha anche tentato di fermarla utilizzando la sinistra. Attimi che hanno allarmato i fan che hanno notato dal video quanto accaduto.

Durante il suo intervento, nonostante il tremolio alla mano, ha continuato a scherzare con il pubblico in sala. Tra le tante cose che ha detto, non sono mancati i complimenti al territorio: “Non c’è posto migliore al mondo per girare un film che proprio qui sulla Gold Coast”, ha affermato l’attore.

Che si è mostrato brillante e ironico come sempre, però quel dettaglio della mano tremante è stato subito motivo di preoccupazione per il suo stato di salute.

Tom Hanks non ha fatto sapere nulla al riguardo e dopo la promozione in Australia è tornato negli Stati Uniti. Intanto la pellicola è stata proiettata anche a Graceland, la tenuta di Elvis Presley. Proiezione alla quale ha assistito anche Lisa Marie Presley, che ha speso parole di grande stima per il lavoro fatto nel raccontare la vita del padre.

Tom Hanks, vita privata e carriera

Una vita scandita da alcune delle più belle pelicole della storia del cinema, Tom Hanks nel corso della sua carriera ha vinto numerossisimi premi, tra cui due Oscar per il Miglior Attore. Tra le sue memorabili interpretazioni si possono ricordare (in ordine casuale) Philadelphia, Forrest Gump, Big, Ragazze Vincenti, Insonnia d’amore, Apollo 13, Salvate il Soldato Ryan e Pinocchio. È stato doppiatore, regista, sceneggiatore, ha fatto teatro e televisione. Una carriera al massimo, sempre sulla cresta dell’onda grazie a un innegabile talento e a una straordinaria versatilità.

Dal punto di vista della vita privata dal 1988 è sposato con l’attrice Rita Wilson, dalla quale ha avuto due figli. Precedentemente era stato sposato, dal 1978 al 1987, con la collega Samantha Lewes: anche da lei ha avuto due figli. Per quanto riguarda la sua salute, nel 2013 – ospite del Late Show di David Letterman – aveva raccontato di soffrire di diabete di tipo 2.

Ora quel tremolio alla mano, che potrebbe essere determinato da diverse cause e che ha fatto allarmare i suoi tanti fan.