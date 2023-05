Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson: lite imbarazzante a Cannes 2023

Fonte: Getty Images Scarlett Johansson come Barbie a Cannes 2023: look con spacco strategico

Incidente imbarazzante per Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sul red carpet di Cannes 2023. La coppia è stata vista discutere animatamente con un membro dello staff del Festival e a giudicare dai gesti e dalle espressioni del viso era davvero su tutte le furie.

Tom Hanks e Rita Wilson, incidente sul red carpet di Cannes 2023

Tom Hanks è arrivato al Festival di Cannes per presentare il suo film Asteroid City. Ad accompagnarlo sul red carpet, oltre agli altri protagonisti della pellicola tra cui una splendida Scarlett Johansson, c’era anche sua moglie l’attrice e produttrice cinematografica, Rita Wilson.

Quest’ultima indossava uno splendido abito nero, firmato Versace, lungo fino ai piedi, con corpetto scintillante ricamato con cristalli e un lungo mantello dotato di strascico che è stata più volte sistemata lungo il red carpet e sulla scalinata.

Malgrado Tom Hanks sia stato impeccabile sul tappeto rosso, concedendosi ai fotografi insieme al cast del film o accanto alla moglie, non è passata inosservata agli obiettivi di tutto il mondo la scenata di cui si è reso protagonista assieme a un membro dello staff del Festival.

Tom Hanks e Rita Wilson, lite imbarazzante

L’increscioso incidente si è verificato all’arrivo di Tom Hanks e Rita Wilson sul red carpet. I due sono stati visti discutere animatamente con l’addetto. L’attore si è avvicinato a lui e ha messo una mano dietro il suo orecchio come se non sentisse bene quello che gli veniva detto. Sembrava che l’uomo stesse dando indicazioni alla coppia perché faceva dei segni con gli indici di entrambe le mani indicando in una direzione specifica, mentre Hanks col pollice indicava la parte opposta. La Wilson sembra abbia puntato un paio di volte il dito contro il viso del membro dello staff.

Dall’espressioni corrucciate e piuttosto serie sia di Tom che di Rita, appare evidente che qualcosa li ha seccati parecchio e che con l’addetto ai lavori non stavano semplicemente discutendo dove posizionarsi. L’animosità della discussione appare lampante dalle foto che hanno immortalato la coppia in quei cinque minuti di fuoco. Evidentemente le indicazioni ricevute dallo staff del Festival sono state contraddittorie al punto da irritare la coppia. Oppure è stata fatta loro qualche osservazione che si è rivelata inaccettabile od offensiva.

In effetti è forse la prima volta che Tom Hanks appare pubblicamente così irritato, lui che da sempre si contraddistingue per i modi eleganti e posati da gentleman, senza mai aver dato adito a pettegolezzi o retroscena discutibili sulla sua vita privata. Dunque, evidentemente deve essere accaduto qualcosa di molto grave per fargli perdere le staffe in quel modo.

In ogni caso, la star di Hollywood e sua moglie hanno immediatamente ripreso il controllo della situazione e la sfilata sul red carpet si è svolta senza intoppi. Anche se il solito addetto ha avuto modo di dare loro ulteriori indicazioni su dove fermarsi per posare a favore di fotografi.