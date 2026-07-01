Vera Wang soffia su 77 candeline e sembra sempre più giovane

Getty Images L’incredibile caso di Vera Wang, la stilista che a 77 anni ne dimostra la metà

Vera Wang, mistero della natura e dello showbiz: l’ex pattinatrice diventata una delle stiliste più famose al mondo che pare andare a ritroso nel tempo e ad ogni compleanno ringiovanire. Come nel celebre film con Brad Pitt, il curioso caso di Benjamin Button, Vera a 40, 50 anni sembrava più anziana di oggi, che è over settanta. La stilista ha infatti soffiato il 27 giugno 2026 su 77 candeline, e ha organizzato una cena in un ristorante di lusso con gli amici, documentato sui suoi canali social. Magrissimi e,incredibilmente biondissima, Vera sembrava la festeggiata di un 18esimo.

Lei continua a sostenere di mangiare McDonald’s più volte al mese, di concedersi un drink al giorno a base di vodka – guai a chi glielo tocca- e che i suoi unici elisir di giovinezza siano il lavoro e un riposo adeguato (non dorme mai meno di 9 ore al giorno). Non c’è dubbio che la genetica le abbia dato una gran mano. E pure gli occhiali da sole che non leva quasi mai, perché, si sa, spesso lo sguardo e gli occhi sono lo specchio della vera età.

In un’intervista del 2022 con BBC 100 Women, Wang, che è ancora oggi la direttrice creativa del suo brand, ha dichiarato che il suo “elisir magico” per rimanere giovane è il lavoro. Anche perché a livello di alimentazione farebbe inorridire qualunque nustrizionista, visto che afferma di fare uso regolare di vodka, nel McDonald’s e ciambelle.

“Ebbene sì, mangio al McDonald’s, lo ordino anche tutti i giorni, poi magari per un po’ mi fermo”, ha dichiarato a Page Six l’anno scorso. E sebbene nessuno le creda, un altro dei suoi migliori consigli per rimanere giovani è lavorare. Vera insiste sul fatto che lavorare mantiene mente, corpo e anima per sempre giovani e attribuisce il suo aspetto favoloso anche alla sua routine serale, che prevede nove ore di sonno ogni notte. Oltre al fatto di non prendere sole da anni.

La Wang lavora nel settore della moda da quando aveva 18 anni, dopo aver rinunciato alle sue giovani speranze di diventare una pattinatrice professionista. A 23 anni, ha fatto la storia diventando la più giovane fashion editor di Vogue, ma è stato solo quasi 20 anni dopo che ha lanciato il suo marchio di moda omonimo, inizialmente di abiti da sposa. Oggi è una delle è una delle stiliste americane più iconiche e influenti al mondo, scelta da star come Hailey Bieber, Ariana Grande, Kim Kardashian e Michelle Obama per eventi di gala e matrimoni. Famosa per l’uso magistrale di strati di tulle, drappeggi e corsetti scultorei. Ma soprattutto, per i suoi look personali d’avanguardia che sfidano l’età sui red carpet internazionali.

Ma attenzione: Vera ha più volte dichiarato di provare fastidio questo continuo parlare della sua età e del suo invecchiare all’indietro – age reverse – definendo proprio l’ageismo (la discriminazione basata sull’età) come qualcosa di “superato e vecchio stile”. La stilista ha spiegato di non aver mai cercato in modo ossessivo di preservare la giovinezza, ma di aver sempre vissuto con l’obiettivo di continuare a crescere e celebrare ogni compleanno come un traguardo fortunato.