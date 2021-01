Chi è Claudia Tosoni, la bellissima compagna di Giorgio Pasotti

editato in: da

Nonostante la sua innata riservatezza, la bella Claudia Tosoni è stato un volto molto chiacchierato negli ultimi tempi, complice la storia d’amore con l’amatissimo attore italiano Giorgio Pasotti. La loro love story va avanti ormai da diversi anni e non potrebbero essere più innamorati. Ma scopriamo qualcosa di più sulla giovane attrice.

Claudia è nata a Roma, dove vive ancora, nel 1992. Non si sa altro sulla data di nascita né sulla sua famiglia: la ragazza è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata, non pubblica scatti privati sui social e ha rilasciato raramente interviste. Grazie ad una di queste sappiamo però com’è nata la sua passione per il teatro: molto timida da piccola, Claudia è riuscita a superare questa sua paura salendo su un palco durante un corso di recitazione a scuola. È stato proprio questo episodio a farle capire quanto amasse calcare le scene, scoprendo così la passione che sarebbe poi diventata il suo lavoro. All’inizio i suoi genitori non erano affatto d’accordo: speravano che la figlia potesse avere un futuro più sicuro e sognavano per lei un posto fisso in banca, ma Claudia ha continuato a studiare, recitare e provare a entrare nel mondo dello spettacolo fino a quando i suoi genitori non hanno capito che quella era davvero la sua grande passione e non un capriccio. Da quel momento hanno iniziato a supportarla con tutto il loro amore. Nel 2012 si iscrive al famosissimo concorso di bellezza Miss Italia, riuscendo ad aggiudicarsi il terzo posto in finale e la fascia di Miss Sorriso Lazio grazie ad un fortunato ripescaggio.

Subito dopo la vittoria, Claudia continua ad inseguire il suo sogno e si iscrive all’Accademia Cinema e TV Achille Togliani di Roma. Grazie a queste esperienze la giovane è riuscita a farsi notare e ha iniziato a condurre alcune trasmissioni sportive su tv locali, per poi passare al Meteo di La7. Seguono le partecipazioni a fiction di successo come Il bello delle donne e Provaci ancora prof, prima di sbarcare anche al cinema con le pellicole Loro e Nove lune e mezza. Della sua vita privata sappiamo solo che dal 2018 è fidanzata con il collega Giorgio Pasotti, conosciuto durante la pièce teatrale Sogno di una notte di mezza estate. Due piccole curiosità su Claudia: è una grandissima amante dei gatti e il suo sogno è quello di poter fare un musical.