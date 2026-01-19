Giorgio Pasotti si sposa, la romantica proposta a Claudia Tosoni

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Caludia Tosoni e Giorgio Pasotti si sposano: la proposta

Fiori d’arancio e un colpo di scena degno di una commedia romantica: Giorgio Pasotti ha chiesto a Claudia Tosoni di sposarlo. Dopo quasi dieci anni insieme, l’attore ha scelto di sorprenderla con una proposta fuori da ogni schema, trasformando il teatro nel luogo perfetto per dire “sì”.

La dichiarazione è arrivata a sorpresa sul palco de La Strana Coppia, lo spettacolo teatrale di cui Claudia fa parte, tra applausi, emozione e un momento che il pubblico difficilmente dimenticherà.

Giorgio Pasotti, la romantica proposta di matrimonio

Il coraggio di Giorgio Pasotti e la sua presenza sul palco nel finale de La Strana Coppia non erano previsti dal copione, ma sono diventati uno dei momenti più memorabili della serata. Un gesto inatteso, arrivato davanti al pubblico, che ha sorpreso tutti. Soprattutto Claudia Tosoni, compagna dell’attore, che si è ritrovata davanti una scena fuori programma proprio sul palco dello spettacolo di Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, di cui fa parte del cast.

Il motivo? Una romanticissima proposta di matrimonio che ha trasformato la rappresentazione teatrale in qualcosa di più di uno spettacolo. Per qualche minuto, il teatro ha smesso di essere finzione ed è diventato il luogo di una promessa reale condivisa con la platea.

Con un mazzo di fiori bianchi tra le mani e l’anello pronto, Pasotti ha rotto la distanza tra scena e platea per pronunciare la domanda più classica nel contesto meno prevedibile possibile: “Claudia, vuoi sposarmi?“.

Lei, visibilmente emozionata, ha risposto sì tra sorrisi, baci e un lungo applauso che ha accompagnato la coppia in uno dei momenti più importanti della loro storia d’amore.

La storia d’amore tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni

La storia d’amore tra Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti nasce nel 2017 sul set teatrale di Sogno di una notte di mezza estate. È lì che i due si incontrano e iniziano a conoscersi dando forma a un legame cresciuto nel tempo, con discrezione e senza mai cercare l’attenzione mediatica.

Tra loro ci sono circa vent’anni di differenza: un dettaglio che negli anni ha acceso commenti e critiche, ma di cui Pasotti e Tosoni non si sono mai curati, scegliendo di vivere la relazione lontano dai giudizi esterni e lasciando che fosse il loro equilibrio a parlare.

Come spesso accade nelle storie vissute, almeno parzialmente, sotto i riflettori, non sono mancati i rumors. Nel maggio 2023 si è parlato di una presunta rottura, mai confermata né smentita. I due attori, fedeli alla loro riservatezza, hanno evitato qualsiasi commento, lasciando che il tempo chiarisse le cose. Oggi, quella fase sembra definitivamente alle spalle e la coppia appare più unita che mai.

Pasotti ha spesso espresso il desiderio di allargare la famiglia insieme a Claudia, un progetto condiviso anche da lei. L’attrice ha inoltre costruito un rapporto profondo con Maria, la figlia dell’attore nata dalla relazione con Nicoletta Romanoff. Lei e Maria, aveva raccontato in un’intervista, sono “cresciute insieme”, in un percorso fatto di rispetto, delicatezza e fiducia reciproca.

Oggi, tutto sembra prendere una forma ancora più importante: il matrimonio è ormai una certezza anche se, almeno per ora, dovremo attendere per i dettagli.