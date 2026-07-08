Beautiful, le anticipazioni del 9 luglio 2026: Bill fa i conti con i propri sentimenti

Ufficio stampa Mediaset Bill e Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Steffy non conosce il segreto della madre, Bill fai conti con il proprio cuore. Ecco le anticipazioni di giovedì 9 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 9 luglio 2026

La giornata si apre sulla casa sulla scogliera, dove la routine familiare è scandita da momenti di tenerezza tra Finn e Steffy. Lei è sempre più desiderosa di trascorrere tempo con la madre, Taylor, appena tornata a Los Angeles: nei giorni precedenti Taylor ha confidato a Li di soffrire di una grave insufficienza cardiaca e ha scelto di mantenere la diagnosi privata per non far soffrire la famiglia. La tensione emotiva è palpabile e Steffy cerca soprattutto di ottenere la presenza e l’affetto della madre in questo periodo delicato.

Alla Forrester Creations l’attenzione è tutta sui successi professionali e sulle dinamiche personali. Brooke è sommersa dalle richieste di interviste grazie all’accoglienza riservata alla linea “Bedroom”, ma non nasconde la preoccupazione per Hope e per il suo rapporto con Finn. Le pressioni e i fraintendimenti affettivi continuano a creare attriti tra i protagonisti, mentre la vita aziendale procede tra impegni lavorativi e piccoli scontri di equilibrio.

Sul versante Spencer, Katie tenta di convincere Will a considerare un futuro lavorativo nella Forrester Creations, ma il ragazzo mostra invece una naturale inclinazione verso la Spencer Publications. Nel frattempo, a villa Spencer, emergono tensioni sentimentali e riflessioni sul futuro: Liam spinge Bill a fare chiarezza nel proprio cuore, ricordando come Katie sia sempre stata un punto di riferimento. Le scelte professionali e i sentimenti personali si intrecciano, alimentando dubbi e possibili sviluppi per i prossimi episodi.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 5 all’11 luglio.