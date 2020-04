Chi ti ama davvero non ti vuole cambiare, ora e mai

editato in: da

Non cambiare per nessuna ragione al mondo, mai. Non farlo soprattutto se a chiedertelo è chi ti ama, perché chi ha scelto di restare al tuo fianco ti accetta così come sei, con i tuoi pregi e i tuoi difetti.

Quella persona ti resterà accanto e non sparirà, crederà sempre in te e sosterrà ogni tuo sogno e tutti i tuoi obiettivi. Non ti spingerà ad allontanarti da ciò in cui credi al primo fallimento, anzi, ti prenderà per mano e ti dirà che ce la farai. Se è necessario combatterà al tuo fianco.

Chi ti ama davvero resterà nel silenzio delle tue giornate a contare i battiti e i sospiri per assicurarsi che tu stia sempre bene. Non scapperà davanti alle tue paure, ma le farà diventare le sue così da alleggeriti da preoccupazioni e stress. Dormirà forse un po’ meno di te, sì perché dovrà assicurarsi che tu possa fare sogni sereni, solo allora il suo cuore sarà in pace.

E non importa se ci saranno momenti in cui sarai stanca e stressata, un po’ nervosa e a tratti anche antipatica, chi ti ama sa prendersi cura di te, anche quando non sei perfetta. E non dovrai mai nascondere a quella persona le tue fragilità o le tue imperfezioni fisiche e caratteriali perché saranno proprio quelle le cose che lui più amerà di te.

Chi ti ama davvero non ti farà mai sentire affamata d’amore, non ti lascerà mai solo le briciole di qualcosa, tu avrai sempre la portata principale. Non farà finta di non vedere o di non sentire le tue richieste d’aiuto, con lui non avrai bisogno di parlare.

Ti proteggerà sempre e camminerà al tuo fianco senza che tu gli chieda niente, perché chi ha scelto di amarti lo farà per sempre. E allora sarà bellissimo perché avrai trovato l’amore, l’altra metà della mela.

Ma se un giorno chi ti ama ti chiederà di cambiare quella magia svanirà lasciando posto alla consapevolezza che forse il sentimento non è così vero e autentico come speravi. Perché chi ti ama davvero lo fa per quello che sei e non per quello che lui vuole che tu sia.

Cambiarti non servirà a niente, non riempirà le mancanze e i vuoti lasciati da quella persona che ti ha giurato amore eterno ma non ha saputo mantenere le promesse. Solo in quel momento capirai di meritare di più, di essere anche tu destinata a quell’uomo che amerà ogni singola cosa di te e che non spegnerà mai i tuoi sorrisi, ma farà di tutto affinché quella curva sulle tue labbra duri per sempre, tutti i giorni, ogni giorno.