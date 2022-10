Frasi pungenti e ironiche, per divertire e divertirsi

Fonte: 123RF Frasi ironiche e pungenti: citazioni divertenti ma anche "cattive"

Viviamo in un mondo in cui, in qualsiasi luogo o ambito – che sia al lavoro, in una compagnia di amici, in famiglia, ma anche in altre situazioni comuni – ci si trova a dover convivere con persone senza peli sulla lingua o addirittura maleducate, che di certo, quando un altro dei presenti non va loro a genio e non provano una particolare simpatia, non le mandano a dire. Facciamo riferimento a quei classici giochetti di battute ironiche, ma anche molto pungenti e a volte addirittura cattivelle, a cui siamo costretti ad assistere, senza batter ciglio, fino al momento in cui poi la situazione diventa insostenibile e si è obbligati a intervenire.

Ci sono persone che sono abituate a comportarsi in questo modo, che sembrano proprio cercare lo scontro con gli altri. E quando il soggetto preso di mira da questi individui tutt’altro che empatici sei proprio tu, spesso rimani spiazzato, senza la risposta pronta. E allora vediamo alcune delle più belle frasi ironiche e pungenti che DiLei ha scelto proprio per far fronte a queste situazioni o, perché no?, semplicemente per farsi una risata.

Frasi pungenti e ironiche: donne vs uomini

Il rapporto tra donne e uomini può essere meraviglioso e forte, quell’amore che lega due persone che si amano per sempre e follemente e che non vedono alcun’altra ragione di vita. Ma è anche un legame che a volte si trasforma in scontri irosi, che sfociano in litigi scoppiettanti. Lo sappiamo: l’uomo e la donna vivono su due universi distinti e lontani, oltre che paralleli, che non si incontreranno mai.

Il modo di vivere e di pensare di un uomo, spesso si discosta totalmente dal modo di vivere e di pensare di una donna, tanto da creare momenti di assoluta incomprensione, che sembrano non avere una via d’uscita. Ed è proprio da queste situazione che sono nati, e continuano a nascere, i migliori aforismi sugli uomini e sulle donne. Frasi ironiche, pungenti e divertenti – a volte anche un po’ cattive – che piovono come frecciatine tra due persone del sesso opposto.

Citazioni che possono servirci per ridere o per far sorridere un amico o un’amica nei momenti di solitudine, più tristi e malinconici, oppure altre che possiamo usare per “colpire” direttamente qualcuno che in quel momento merita quella battuta, sempre fatta nel modo giusto, cercando di non essere mai maleducati e con quel pizzico di ironia che serve per non offendere anche i più permalosi.

Tante di queste frasi pungenti e ironiche contro gli uomini e le donne possono essere usate proprio come frecciatine, con la speranza che vadano a segno. Qualunque sia il motivo per cui potresti trovarti costretto a usare una delle frasi ironiche che trovi qui sotto, scelte per te da DiLei, conviene sempre tenerle a portata di mano, per sganciarle nel momento giusto:

Essere donna è terribilmente difficile, perché consiste soprattutto nell’avere a che fare con gli uomini. (Joseph Conrad)

Il mondo fu fatto per gli uomini, non per le donne. (Oscar Wilde)

Quando Dio ha fatto l’uomo e la donna, non li ha brevettati. Così da allora qualsiasi imbecille può fare altrettanto. (George Bernard Shaw)

Gli uomini, mia cara, sono come gli aquiloni, più si dà loro corda e meglio si tengono. (Alexandre Dumas)

Dietro ogni uomo di successo, c’è una donna che non capisce perché. (Maryon Pearson)

Mi sono sposato davanti a un giudice. Avrei dovuto chiedere una giuria. (Groucho Marx)

Un uomo sulla luna non sarà mai interessante quanto una donna sotto il sole. (Leopold Fechtner)

Ci sono uomini così perversi che dicono che le donne sono tutte sgualdrine solo perché una non volle esserlo con loro. (Benito Feijoo)

La cosa brutta dell’amore è che molti lo confondono con la gastrite e, una volta guariti dalla malattia, si ritrovano che sono sposati. (Groucho Marx)

Gran parte degli uomini sono talmente orribili, meritano che se ne cavi tutto quanto si può. (Marilyn Monroe)

I miei punti deboli sono sempre stati il cibo e gli uomini, in questo stesso ordine. (Dolly Parton)

Sono esseri mitologici. Mezzi uomini e mezzi pirla. (Luciana Littizzetto)

Perché agli uomini piacciono le donne intelligenti? Perché gli opposti si attraggono. (Kathy Lette)

Una donna intelligente ha milioni di nemici: tutti gli uomini stupidi. (Marie Von Ebner Eschenbach)

Tutte le donne diventano come la loro madre. Questa è la loro tragedia. Gli uomini non diventano come la loro madre. Ed è questa è la loro tragedia. (Oscar Wilde)

Gli uomini sono così: ci mettono il tempo di slacciarsi i calzoni a slacciarsi i calzoni. (Lidia Ravera).

Amo è la parola più pericolosa per il pesce e per l’uomo! (Groucho Marx)

Gli uomini non riescono a dire “Mi sono sbagliato”, loro mandano i fiori. (dal film Sex and the City)

Mai discutere con un idiota, ti trascina al suo livello e ti batte con l’esperienza. (Oscar Wilde)

Signore, di sua moglie mi piace tutto, tranne il marito. (Totò)

Ho sempre pensato che esistano solo tre tipi di uomini: quelli gentili, quelli fedeli e la maggioranza. (Geppi Cucciari)

La donna è mobile e io mi sento un mobiliere. (Totò)

La bellezza serve alle donne per essere amate dagli uomini, la stupidità per amare gli uomini. (Coco Chanel)

Il matrimonio è un istituto meraviglioso ma chi vorrebbe vivere in un istituto? (Groucho Marx)

Gli uomini sposano le donne con la speranza che non cambieranno mai. Le donne sposano gli uomini con la speranza che cambino. Invariabilmente ne rimangono entrambi delusi. (Albert Einstein)

Ogni uomo ama due donne: l’una creata dalla sua immaginazione, l’altra deve ancora nascere. (Khalil Gibran)

Tu credi che ti voglia sposare per i tuoi 8 milioni di dollari di dote? Come ti sbagli: se tu ne avessi 9 ti sposerei lo stesso! (Groucho Marx)

Ci son due specie di donne che non bisogna conoscere a nessun costo: primo, quelle che non vi amano, secondo, quelle che vi amano. Fra questi due estremi ci sono migliaia di donne incantevoli, ma non sappiamo apprezzarle. (Pierre Louÿs)

Lasciamo le belle donne agli uomini senza fantasia. (Marcel Proust)

Se un uomo apre la portiera dell’auto alla moglie, o è nuova l’auto o è nuova la moglie. (Filippo di Edimburgo)

Le donne sono l’altra metà del cielo, quella nuvolosa. (Groucho Marx)

Gli uomini sono come i taxi: quando sono disponibili la loro luce si accende. Un bel giorno si svegliano e decidono che sono pronti a sistemarsi, avere bambini, eccetera eccetera… e accendono la luce. La prima che incontrano, bum, è quella che sposano. (Miranda – dal film Sex and the City)

Vi amo, volete sposarmi? Se rispondete di sì non mi rivedrete mai più. (Groucho Marx)

Un uomo si giudica dagli orecchini che ti regala. Che orrore questi… li ho comprati io. (Holly – dal film Colazione da Tiffany)

Regola numero uno: nessuna critica. Gli uomini sono incapaci di crescere, cambiare o migliorare. Il migliore si limita a centrare la tazza. (dal film La dura verità)

Le donne bussano per ore alla mia porta. Ma io non le lascio mica uscire! (Groucho Marx)

Frasi pungenti e ironiche per lanciare frecciatine

Lanciare le famose frecciatine, che cosa significa in realtà? Molto semplice, vuol dire riuscire a dire quello che si pensa veramente a una persona, senza ferirla o offenderla, ma essendo comunque sinceri e usando una frase ironica e un po’ pungente, magari strappando anche un sorriso.

Queste frasi simpatiche, ma con un pizzico di “cattiveria”, possono far sorridere all’apparenza – è vero – ma celare un gran risentimento e nascondere diversi significati. Per far arrivare un messaggio a qualcuno e dirgli davvero in faccia quello che pensi ci sono due strade differenti: la prima è senza farlo senza troppi giri di parole, il rischio a volte è quello di risultare un po’ cattivi o addirittura inopportuni o maleducati. La seconda opportunità che si ha è quella di usare il sarcasmo, servendosi di una delle battute ironiche e pungenti che potrai leggere qui sotto – scelte da DiLei – cercando di far capire tra le righe qual è il vero messaggio, ciò che pensi. Sono queste ultime le famose frecciatine, che si possono “travestire” da battutine scherzose e divertenti, ma che in realtà svelano quello che vorresti dire al tuo nemico:

Se trovi difficile ridere di te stesso, sarei felice di farlo per te. (Groucho Marx)

L’ironia è sprecata quando la si usa sugli stupidi. (Oscar Wilde)

Accetta chi sei. A meno che tu non sia un serial killer. (Ellen DeGeneres)

I princìpi sono la cosa più nobile nella vita. Bisogna tenerli tanto in alto che, all’occorrenza, vi si possa passare sotto. (Michael Horlacher)

Se decidi di smettere di bere, fumare e fare l’amore, non è che vivi più a lungo: la vita ti sembra più lunga. (Clement Freud)

Nessuno è completamente infelice del fallimento del suo miglior amico. (Groucho Marx)

Il cinismo è l’arte di vedere le cose come sono, non come dovrebbero essere. (Oscar Wilde)

Parlare male di qualcuno è spaventoso. Ma vi è qualcosa di peggio: non parlarne. (Oscar Wilde)

Il piacere più grande nella vita è fare ciò che le persone dicono che non puoi fare. (Walter Bagehot)

Come ci si può divertire in una festa in cui le birre sono calde e le donne sono fredde? (Groucho Marx)

Frasi pungenti e ironiche: i grandi classici che non tramontano mai

Chi riesce a far propria l’ironia ha vinto tutto: vivere in questo modo infatti consente di avere uno sguardo diverso sul mondo e sui problemi che la vita ogni giorno ti pone davanti. L’ironia in molte situazioni è la vera arma vincente per combattere contro la cattiveria e i problemi, ritenuta da molte persone la soluzione contro la stanchezza e la delusione, due sentimenti non proprio facili da superare. Non tutti sono in grado di affrontare la vita con questo spirito, ma a volte basta appunto una frase ironica, anche un po’ pungente, ma comunque simpatica, per andare oltre. Certo, serve un po’ di intelligenza per essere compresa. Vediamo alcune battute ironiche e pungenti tra i grandi classici scelti da DiLei:

I parenti sono come le scarpe: più sono stretti e più ti fanno male. (Totò)

Solo il tempo ti darà le risposte che stai cercando, ma te le darà quando avrai dimenticato le domande. (Osho)

La vita è come un rotolo di carta igienica. Speri che sia lunga e godibile, ma finisce sempre nel momento sbagliato. (Rudyh)

Non posso farti fesso perché già lo sei. (Totò)

La vita è così amara, il vino è così dolce; perché dunque non bere? (Umberto Saba)

Se la felicità è dietro l’angolo, la mia vita è un cerchio. (Charlie Brown)

L’ottimista proclama che viviamo nel migliore dei mondi possibili; e il pessimista teme che possa essere vero. (James Branch Cabell)

La nostra vita è una corsa a ostacoli e il traguardo è la tomba. (Anacleto Verrecchia)

Ci sono momenti in cui tutto va bene: non ti spaventare, non dura. (Jules Renard)

Il saggio sa di essere stupido, è lo stupido invece che crede di essere saggio. (William Shakespeare)

Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi. (Bertrand Russell)

Chi dice che il denaro non fa la felicità, oltre a essere antipatico, è pure fesso. (Totò)

Non rimandare a domani quello che può essere fatto dopodomani altrettanto bene. (Mark Twain)

Frasi pungenti e ironiche per zittire…con un po’ di cattiveria

E infine eccoci qui, siamo arrivati all’ultima parte di questo articolo, che abbiamo deciso di dedicare a quelle frasi pungenti, che però celano un pizzico di cattiveria, quasi offensiva. Tutto sta sempre e comunque nel mondo in cui chi pronuncia queste parole si pone e anche nel modo in cui la persona a cui sono dedicate è in grado di accoglierle.

Non sempre è facile dire quello che si pensa in faccia a una persona, anche se questa magari ci ha deluso o ci ha fatto del male; per questo spesso, chi è dotato di grande calma e intelligenza, decide di farlo – piuttosto che creando folli discussioni inutili – usando alcune delle frecciatine ironiche e un po’ cattive che potete leggere qui sotto, scelte pazientemente da DiLei per te, anche per strapparti un sorriso. Siamo certi infatti che, leggendole, ti verrà sicuramente in mente una persona a cui avresti dovuto dedicare una frase del genere: