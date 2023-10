Frasi sugli errori: nella vita, del passato e da perdonare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Le frasi sugli errori ci spingono a riflettere e ci regalano un grandissimo insegnamento di vita. Spesso infatti non facciamo qualcosa solo perché abbiamo paura di sbagliare oppure passiamo il tempo a biasimarci per un errore commesso. Eppure gli sbagli sono necessari per andare avanti nella vita, per maturare e costruire il futuro così come lo vogliamo.

DiLei ha raccolto le frasi sugli errori più belle ed emozionanti, per riflettere sugli sbagli e guardarli da tante angolature diverse.

Frasi sugli errori nella vita

Le frasi sugli errori nella vita ci ricordano quanto l’esistenza ci metta ogni giorno di fronte a delle scelte, alcune facili altre difficilissime. Quotidianamente prendiamo decisioni e facciamo delle azioni, prendendoci anche il rischio di fare degli errori. Gli sbagli infatti fanno parte dell’esistenza e ci servono, in qualche modo, per crescere e per condurci verso la via che il destino ci ha riservato.

Il più grande errore che si può fare nella vita è quello di avere sempre paura di farne uno. (Elbert Hubbard)

Chi evita l’errore elude la vita. (Carl Gustav Jung)

Sto lavorando duro per preparare il mio prossimo errore. (Bertolt Brecht)

Anche gli errori possono essere meravigliosi. (Robin Williams)

Un esperto è una persona che evita i piccoli errori mentre scivola su quelli grandi. (Benjamin Stolberg)

Se chiudete la porta a tutti gli errori, anche la verità ne rimarrà fuori. (Rabindranath Tagore)

L’ingegnere non può seppellire i suoi errori nella tomba come i medici; né può trasformarli in aria sottile o darne colpa ai giudici come gli avvocati. Egli non può coprire i suoi insuccessi con alberi o rampicanti come gli architetti, né, come i politici, riversare gli errori sugli oppositori sperando che la gente dimentichi. (Herbert Hoover)

Non viviamo abbastanza per approfittare dei nostri errori. Ne commettiamo per tutto il corso della vita e tutto ciò che possiamo fare a forza di errori è morire corretti. (Jean de La Bruyère)

Ogni errore, non solo verbale, è un modo forte di affermare che la verità corrente è incompleta. (Robert Louis Stevenson)

L’esperienza mi aveva insegnato molto presto che possiamo commettere degli errori indipendentemente dalla nostra volontà, e poco tempo dopo imparai anche che possiamo commettere degli errori senza neanche capire cosa abbiamo fatto e perché siano errori. (George Orwell)

L’uomo erra finché aspira. (Johann Wolfgang Von Goethe)

Gli errori fatali della vita non sono dovuti al fatto che l’uomo sia un essere irragionevole: un momento di irragionevolezza può essere il nostro momento più alto. Sono dovuti al fatto che l’uomo è un essere illogico. (Oscar Wilde)

Gli errori non si rimpiangono, si accettano! Dalla paura non si fugge, la si supera. L’amore non si grida, si dimostra. (Simone Veil)

Per vivere con onore bisogna struggersi, turbarsi, battersi, sbagliare, ricominciare da capo e buttar via tutto, e di nuovo ricominciare a lottare e perdere eternamente. La calma è una vigliaccheria dell’anima. (Lev Tolstoj)

Una vita spesa a commettere errori, non solo è più onorevole, ma è molto più utile di una vita passata a non far niente. (George Bernard Shaw)

Ho il coraggio di sbagliare. (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

Gli uomini ammucchiano gli errori di tutta la loro vita e creano un mostro che chiamano destino. (John Oliver Hobbes)

Errare è possibile a tutti gli uomini. Ma il saggio, quando ha commesso un errore, non rimane irremovibile ripare il male che ha fatto. Perseverare nell’errore, infatti, genera ogni sorta di mali. (Sofocle)

L’errore ha i suoi martiri come la verità. (Alphonse Karr)

Non interrompere mai un tuo nemico mentre sta commettendo un errore. (Napoleone Bonaparte)

Creare forse significa sbagliare quel passo nella danza. Significa dare di traverso quel colpo di scalpello nella pietra. (Antoine de Saint-Exupery)

Gli errori che si fanno usando dati insufficienti sono molti meno di quelli che si fanno non usandoli del tutto. (Charles Babbage)

Impara dagli errori degli altri. Non potrai mai vivere abbastanza a lungo per farli tutti da solo. (Groucho Marx)

L’esperienza è quella cosa meravigliosa che ti rende capace di riconoscere un errore quando lo commetti di nuovo. (Franklin P. Jones)

I nostri errori ci sono più cari delle verità degli altri. (Henri-Frédéric Amiel)

Fate delle sciocchezze, ma fatele con entusiasmo. (Colette)

Un grande errore è quello di credersi più di ciò che si è e stimarsi meno di ciò che si vale. (Johann Wolfgang von Goethe)

Tutti gli uomini commettono errori, ma un uomo saggio si arrende quando capisce di avere sbagliato e ripara l’errore. L’unico crimine è l’orgoglio. (Sofocle)

Ci sono solo due errori che si possono fare nel cammino verso la verità: non andare fino in fondo e non iniziare. (Buddha)

Fra gli errori ci sono quelli che puzzano di fogna, e quelli che odorano di bucato. (Cesare Pavese)

Non ho mai conosciuto un uomo che vedendo i propri errori ne sapesse dar colpa a se stesso. (Confucio)

Oggi la maggioranza della gente muore di un deprimente buon senso e scopre, quando è troppo tardi, che l’unica cosa di cui non ci si pente mai sono i propri errori. (Oscar Wilde)

Preferisco gli errori dell’entusiasmo all’indifferenza del discernimento. (Anatole France)

Dimentica gli errori del passato. Dimentica i fallimenti. Dimentica tutto eccetto ciò che devi fare ora, e fallo. (William Durant)

Ho sofferto spesso, a volte ho sbagliato; ma ho amato. Sono io che ho vissuto, e non un essere fittizio creato dal mio orgoglio e dalla mia noia. (Alfred de Musset)

Gli uomini non sono puniti per i loro peccati, ma dai loro peccati. (Elbert Hubbard)

Diffidate dalle persone che puzzano di perfezione, che la vita è fatta di sbagli e ferite. (Anna Magnani)

Cosa fai per prima cosa quando impari a nuotare? Fai degli errori, non è vero? E cosa accade? Fai altri errori, e quando tu hai fatto tutti gli errori che è possibile fare senza affogare e alcuni di loro anche più e più volte, cosa scopri? Che sai nuotare? Bene – la vita è la stessa cosa che imparare a nuotare! Non aver paura di fare degli errori, perché non c’è altro modo per imparare come si vive. (Alfred Adler)

L’errore ci dona semplicemente l’opportunità di iniziare a diventare più intelligenti. (Henry Ford)

Gli errori sono allegri, la verità è infernale. (Albert Camus)

Un errore è tanto più pericoloso quanta più verità contiene. (Henri-Frédéric Amiel)

L’intelligenza non sta nel non commettere errori, ma nello scoprire subito il modo di trarne vantaggio. (Bertold Brecht)

Se gli uomini non commettessero talvolta delle sciocchezze, non accadrebbe assolutamente nulla di intelligente. (Ludwig Wittgenstein)

Un buon giocatore che abbia perduto agli scacchi, è francamente convinto che la sua perdita sia causata dal proprio errore, e lo cerca nel principio del gioco, ma dimentica che in ogni mossa, durante tutto il gioco, vi sono stati simili errori, che non una sola mossa era perfetta. L’errore sul quale concentra l’attenzione, lo nota solamente perché l’avversario ne ha approfittato. (Lev Tolstoj)

L’errore nasce sempre dalla tendenza dell’uomo a dedurre la causa dalla conseguenza. (Arthur Schopenhauer)

Nessun dubbio: l’errore è la regola: la verità è l’accidente dell’errore. (Georges Duhamel)

Solo chi non fa nulla non sbaglia anche se in realtà sta commettendo l’errore della sua vita. (Abbé Pierre)

Solo colui che non agisce non commette mai errori. (Theodore Roosevelt)

Un genitore saggio lascia che i figli commettano errori. È bene che una volta ogni tanto si brucino le dita. (Mahatma Gandhi)

Il meglio della vita lo si passa a dire “è troppo presto”, poi “è troppo tardi”. (Gustave Flaubert)

Chi non ha mai commesso un errore, non ha mai provato nulla di nuovo. (Albert Einstein)

È men male l’agitarsi nel dubbio, che il riposar nell’errore. (Alessandro Manzoni)

Soltanto i grandi uomini, possono avere grandi difetti. (François de La Rochefoucauld)

Non rinunciare a provare a fare ciò che vuoi veramente fare. Dove c’è amore e ispirazione, non credo che si possa sbagliare. (Ella Fitzgerald)

Meglio agitarsi nel dubbio che riposare nell’errore. (Alessandro Manzoni)

Gli errori e le colpe che avrai commesso diventeranno gradini della tua elevazione, se saprai conoscerli e confessarli. (Arturo Graf)

L’unico vero errore è quello da cui non impariamo nulla. (Henry Ford)

Gli errori non cessano di essere errori perché diventano di moda. (Gilbert Keith Chesterton)

Un uomo non dovrebbe mai vergognarsi di ammettere che ha sbagliato, che non è altro che dire… che oggi è più saggio di quanto non fosse ieri. (Alexander Pope)

Chi mai vorrà cacciar via un errore che lui stesso ha messo al mondo, per sostituirlo con una verità adottata? (Karl Kraus)

Niente è sbagliato se ti rende felice. (Bob Marley)

Ogni fallimento è un passo verso il successo. (William Whewell)

Un esperto è uno che ha fatto tutti gli errori possibili nel suo campo. (Niels Bohr)

La vita è troppo breve per prendersela per uno stupido errore. (Andy Warhol)

Chi cammina talvolta cade. Solo chi sta seduto non cade mai. (Sandro Pertini)

Frasi sugli errori fatti in passato

Commettere degli errori significa non voltarsi indietro e accettare la possibilità di cadere e rialzarsi, sempre con forza e coraggio. Le frasi sugli errori fatti in passato ci insegnano proprio questo e sono la chiave per capire quanto sbagliare non solo sia umano, ma necessario per crescere e maturare nella vita.

Il successo non consiste nel non commettere errori, ma nel non ripeterli una seconda volta. (George Bernard Shaw)

Se potessi dare un calcio nel sedere alla persona responsabile della maggior parte dei tuoi problemi, non potresti poi sederti per un mese. (Theodore Roosevelt)

Non devi temere la sconfitta se credi che possa svelarti poteri che non sapevi di possedere. (Napoleon Hill)

L’esperienza è la somma di quelle conoscenze che ci permettono di cambiare gli errori della gioventù con quelli della vecchiaia. (Ambrose Bierce)

Commettere un errore e non correggersi: ecco il vero errore. (Confucio)

Molti dei fallimenti di alcune persone sono dovuti al non rendersi conto di quanto fossero vicine al successo quando hanno rinunciato. (Thomas Edison)

È bene confessare i propri errori: ci si ritrova più forti. (Mahatma Gandhi)

Nella mia vita ho sbagliato più di novemila tiri, ho perso quasi trecento partite, ventisei volte i miei compagni mi hanno affidato il tiro decisivo e l’ho sbagliato. Ho fallito molte volte. Ed è per questo che alla fine ho vinto tutto. (Michael Jordan)

Le lezioni della delusione, dell’umiliazione e dell’errore colpiscono più a fondo di quelle di mille maestri. (Johann Heinrich Füssli)

Esperienza è semplicemente il nome che diamo ai nostri errori. (Oscar Wilde)

Se si chiude la porta a tutti gli errori, anche la verità resterà fuori. (Rabindranath Tagore)

Le peggiori mancanze le ho fatte a me stessa, quando ho permesso che mi facessero sentire sbagliata solo perché non ero giusta per loro. (Marilyn Monroe)

È più facile pentirsi di pochi errori che di molti, perché a pentirsi di molti, bisogna condannare e rinnegare troppa parte di sé. (Arturo Graf)

Datemi un errore fruttuoso, pieno di opportunità, che contiene in sé le sue proprie correzioni. (Vilfredo Pareto)

La verità di domani si nutre dell’errore di ieri. (Antoine de Saint-Exupéry)

Non ci sono errori, ma opportunità per conoscere le cose. (Ugo Foscolo)

La scienza è fatta di errori, ma di errori che è bene commettere perché a poco a poco conducono alla verità. (Jules Verne)

L’esperienza è chiamata la somma di tutti i nostri errori. (Thomas Edison)

Non importa sapere dove sbagliano gli altri, perché lì non possiamo fare molto. Ma è importante sapere dove sbagliamo noi stessi, perché lì possiamo fare qualcosa. (Carl Gustav Jung)

Molta gente potrebbe imparare dai propri errori se non fosse così occupata a negarli. (Carl Gustav Jung)

Frasi sugli errori e sul perdono

Frasi sugli errori e sul perdono