Fonte: IPA Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

L’amore è un sentimento potente che racchiude molteplici sfumature. Si prova gioia nell’avere qualcuno al proprio fianco, ma talvolta persino paura: più teniamo a una persona, più la reputiamo indispensabile nella nostra vita, e maggiormente l’idea di staccarcene ci terrorizza. “L’amore e la paura vanno a braccetto come due bambini alle elementari”, così, con una lunga dedica su Instagram, Aurora Ramazzotti ha celebrato cosa prova per il fidanzato (e futuro marito) Goffredo Cerza. Con una riflessione che – forse – sfiora l’animo di tutti noi.

Aurora Ramazzotti, la dedica a Goffredo Cerza per l’anniversario: 8 anni insieme

Otto lunghi anni. Se ci sono coppie che scoppiano, giovani amori che si consumano in un battito, o ancora fidanzamenti che saltano a un passo dalle nozze, non è questo il caso di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Sono otto gli anni di fidanzamento, e un matrimonio da organizzare, dopo la nascita di Cesare Augusto nel 2023, il loro primo figlio. “Oggi sono 8 anni che ti amo e 8 anni che ho paura“. Parole potenti, che cercano di svelare un meccanismo forse sconosciuto, ma che tutti noi proviamo almeno una volta nella vita: quello dell’amore, puro e semplice.

“Nulla mi poteva preparare al terrore di non averti più al mio fianco, di non essere perfetta per te, di.. di.. di.. lo so, penso troppo, sono fatta così. Tu con il tuo cuore calmo però hai sempre saputo silenziare le mie tempeste, mi hai fatto capire che un po’ di paura la proverò sempre finché ti amerò, anche se ogni giorno mi dimostri che non devo averne. (…) Buon anniversario amore mio, con te ogni giorno è speciale”.

La storia d’amore tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Dal 2017, Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza condividono la loro vita: l’incontro a Londra, tra la fine del 2016 e gli inizi del 2017, una storia d’amore che non ha mai conosciuto pettegolezzi o gossip. Poi, nel 2022, hanno annunciato di essere in attesa del primo figlio: Cesare Augusto è nato a marzo del 2023, per la gioia dei genitori e dei nonni. Uno degli aspetti più belli e commoventi della loro storia? L’ottimo rapporto tra Cerza e i genitori di Aurora: più volte Michelle Hunziker ha sottolineato la bellezza del loro legame, quell’autenticità che lei stessa sogna per sé.

La proposta di matrimonio a dicembre

Dopo otto anni di relazione, di amore e quel pizzico di paura di cui ha parlato con grande sincerità Aurora, per la coppia è tempo di prepararsi al prossimo passo, arrivato un po’ a sorpresa a dicembre 2024, quando Goffredo Cerza ha chiesto la mano di Aurora. “Ho detto sì nel posto in cui ci siamo innamorati. Ti amo per sempre”. Quell’amore, che è cresciuto un po’ insieme a loro, giovanissimi ai tempi del primo incontro, si è fortificato, fino a costruire qualcosa di più grande insieme. Una famiglia. Dove anche la paura, con il tempo, ha lasciato spazio all’amore. E pensare che prima avrebbero voluto il secondo figlio. Ma, alla fine, era evidentemente arrivato il “momento giusto”: quello di dirsi “sì” per sempre.