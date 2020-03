Morgan diventa papà per la terza volta, è nata la piccola Maria Eco

editato in: da

Grande felicità per Morgan e per la sua compagna Alessandra Cataldo, che proprio in queste ore hanno avuto la loro prima figlia insieme. È nata la piccola Maria Eco, che per il cantautore è la terzogenita – un’altra femmina! A dare l’annuncio è stato un caro amico della coppia, via social.

Gli ultimi periodi sono stati a dir poco difficili per Marco Castoldi, che ha nel corso degli anni ha dovuto affrontare tanti ostacoli: problemi economici, mancato pagamento degli alimenti alle sue figlie, pignoramento della sua casa di Monza, fino ad arrivare allo sfratto. Morgan ha disperatamente gridato il suo dolore in televisione, ospite più volte di trasmissioni quali Domenica Live e Live – Non è la D’Urso. Proprio nel salottino di Barbara D’Urso ha avuto modo di parlare della sua situazione e di fare un appello a chi avrebbe potuto aiutarlo.

In un momento così complicato, un raggio di sole è arrivato a portare un po’ di serenità. Nelle settimane scorse, il cantautore ha rivelato di essere in procinto di diventare nuovamente papà: la sua compagna Alessandra Cataldo era infatti in dolce attesa, e non mancava ormai molto al lieto evento. A quanto pare, il momento è finalmente giunto. A dare l’annuncio, qualche ora fa, è stato il dj Ricc Frost, che sulla sua pagina Facebook ha scritto: “Benvenuta Maria Eco Castoldi, un momento difficile per nascere ma un motivo in più per gioire! Un abbraccio alla mamma Alessandra e a papà Morgan”.

Il cantautore, che questa mattina è stato avvistato per le strade di Milano mentre sfrecciava sul monopattino sulla scia del suo siparietto-tormentone con Bugo, ha semplicemente condiviso su Instagram una ninna nanna dedicata a sua figlia: “Ninna Nanna di Morgan. È nata Maria Eco”. Nessun dettaglio, soltanto una notizia che ha rallegrato i tantissimi fan che lo seguono. Per Castoldi questa è la terza figlia: in passato ha avuto Anna Lou, nata dalla sua relazione con Asia Argento, mentre 7 anni fa è venuta al mondo Lara, dalla storia d’amore con Jessica Mazzoli.

Questo terzo fiocco rosa arriva in un periodo difficile, a poche settimane dallo “scandalo” di Sanremo: la querelle Morgan-Bugo ha tenuto banco per molto tempo, e a quanto pare non si è ancora giunti ad una conclusione. Ma la nascita della piccola Maria Eco porta senza dubbio tanta felicità nella vita di Morgan, che probabilmente accantonerà ogni altra questione per stare accanto alla sua nuova famiglia.