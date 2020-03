Bugo svela nuovi retroscena su Morgan. Le parole della moglie

editato in: da

Ciao Morgan, piacere di conoscerti

Bugo svela nuovi retroscena su Morgan e le parole della moglie dopo la squalifica a Sanremo 2020. Come è ormai noto l’ex leader dei Bluvertigo è salito sul palco dell’Ariston per cantare Sincero, la canzone con cui era in gara in coppia con Cristian Bugatti. Durante l’esibizione però ha modificato le parole del brano, attaccando il collega di fronte a tutti e facendolo infuriare così tanto che Bugo ha abbandonato il palcoscenico e non è più tornato.

Poco dopo Amadeus, accompagnato anche da Fiorello, ha decretato la squalifica della coppia. Da quel momento Morgan e Bugo hanno iniziato a lanciarsi accuse a vicenda. Il primo ha accusato il collega di averlo sabotato, soprattutto nella serata delle cover, il secondo ha parlato di continue liti e insulti dietro le quinte.

Ospite di Radio Deejay, Bugo ha raccontato nuovi retroscena su Sanremo 2020 e Morgan. “Questa io non l’ho ancora mai detta – ha spiegato il cantante di Sincero -. Nella prima serata Morgan canta la parte finale che nella versione originale non era prevista, ma non è che sto li a sindacare. Quando fai le cose in coppia succede, altrimenti fai le cose da solo se non vuoi avere casini”.

“Durante la serata delle cover, io sono arrivato che non sapevo bene quale versione dovessimo cantare – ha svelato Bugo -. Non è stato fatto in malafede. Non è facile comunicare con lui e questa è una cosa che mi piaceva anche di Morgan. Poi la sera non so cos’è successo, deve aver covato qualcosa e ha fatto quel che ha fatto”.

“Mi ero messo da parte perché ero sconvolto – ha aggiunto il cantante ricordando quei momenti -. Ero uscito anche abbastanza ‘calmo’. Una volta fuori ho chiesto un posto a quelli della Rai per stare un po tranquillo”. Bugo ha svelato di aver ricevuto subito un messaggio dalla moglie che, secondo il suo racconto, sarebbe stata anche insultata da Morgan. “Mia moglie era a casa con degli amici – ha spiegato -, abbiamo anche un bimbo piccolo e a una certa ora l’ha messo a dormire. È stata la prima a mandarmi un messaggio, mi ha detto ‘Sono orgogliosa di te’. Aveva capito che ero agitato e scosso. Poi mi ha detto che quando ha visto tutto si è messa le mani in testa come per dire ‘Non ci posso credere’…Era il mio primo Festival”.