Fiorello a La Pennicanza: ecco chi conduce Sanremo 2027 dopo Carlo Conti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fabrizio Biggio e Fiorello a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio conducono la puntata di giovedì 12 febbraio de La Pennicanza e si preparano al Sanremo 2026 che inizia il 24 di questo mese, con un paio di annunci davvero eclatanti. Il primo li riguarda da vicino, il secondo invece rivela il nome di chi sostituirà Carlo Conti nel 2027 alla conduzione del Festival.

Fiorello, i complimenti a Federica Brignone

Ma prima del Festival di Sanremo, ci sono le Olimpiadi invernali. Fiorello non può non commentare quanto sta avvenendo a Milano – Cortina, soprattutto dopo i grandi successi dell’Italia.

“Un applauso a Federica Brignone, straordinaria medaglia d’oro! Fino a pochi mesi fa stava con il tutore e ora è campionessa olimpica. Peccato per Sofia Goggia, facciamo un applauso anche a lei: era anche lei da medaglia, ma ha dato una botta… e anche il presidente Mattarella, quando l’hanno inquadrato, ha fatto un’imprecazione presidenziale”.

Ma in apertura di puntata Fiorello aveva lanciato un’indiscrezione finanziaria: ““Occhio alla Borsa perché entro la primavera la Fiat sarà venduta! E sai chi la comprerà? Lotito, con i soldi della Lazio”.

Fiorello, La Pennicanza si trasforma in La Sanremanza

Ovviamente ampio spazio viene dato a Sanremo. Fiorello ha una grande esperienza del Festival con tutte le edizioni che ha condotto assieme ad Amadeus. Lo showman si è trovato a gestire le situazioni più spinose di quegli anni, dal litigio tra Bugo e Morgan alla polemica scoppiata con John Travolta. E poi all’epoca di Viva Rai2 aveva trasferito il suo programma nella cittadina ligure.

Con La Pennicanza non vuole essere da meno e così annuncia il cambiamento di nome: “Il nostro programma cambierà nome e diventerà ‘La Sanremanza’! Avremo inviati speciali che non sanno ancora di esserlo, la notte poi ci sarà il DuranteFestival. Io non so se arriveremo vivi alla fine… ma ci proviamo!”.

Fiorello, l’annuncio ironico sul conduttore di Sanremo 2027

Non manca il capitolo spettacolo con la videochiamata a sorpresa con Amadeus durante la quale Fiorello coinvolge il presentatore in un annuncio surreale che riguarda il Festival di Sanremo 2027.

Come è noto, in questi giorni Carlo Conti ha dichiarato che il prossimo anno non presenterà più la kermesse musicale, aprendo così al toto-nomi su chi prenderà il suo posto. In cima alla lista c’era Stefano De Martino, ma la sua candidatura è stata messa da parte perché “non ha abbastanza esperienza”.

Secondo Fiorello non resta che un papabile. E lo rivela durante lo scambio di battute con Amadeus: “Non ti sentivo da tempo, quando vai al Nove ti perdi…”, scherza Fiore, che poi domanda: “Puoi dire tutto quello che ti dico di dire? Ad esempio… ‘benvenuti al Festival di Sanremo 2027?’”. Ama risponde: “Certo! Benvenuti al Festival di Sanremo 2027. Non poteva mancare con me Rosario Fiorello!”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza venerdì 13 febbraio alle 13.45 su Rai Radio 2 e sul canale 202 del digitale terrestre.