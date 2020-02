Bugo-Morgan, cosa accadde prima della lite. E il testo modificato va all’asta

editato in: da

Il testo del brano Sincero, modificato da Morgan, che ha scatenato la lite con Bugo e la conseguente squalifica dalla gara di Sanremo è andato all’asta.

Morgan, alias Marco Castoldi, fa sapere dalla sua pagina Facebook perché ha messo all’asta su eBay il foglietto che ha suscitato la querelle più chiacchierata del momento, come ha promesso a Live-Non è la D’Urso: “Come promesso in diretta a Live Non è la D’Urso, Morgan ha messo all’asta su ebay il foglio del testo modificato a Sanremo. Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza”.

Dunque, come si suol dire, non tutto il male viene per nuocere. Qualcuno beneficerà del siparietto Bugo-Morgan che sta tenendo banco ormai da settimane, tanto che il famoso testo ha raggiunto il valore di 3000 euro ma probabilmente è destinato a lievitare.

Che la faccenda interessi tutta l’Italia è ormai chiaro, non si parla d’altro, ma il vero metro di misura è come sempre il portafoglio. Al momento le offerte hanno ampiamente superato quota cento e poiché l’asta si chiude sabato 22 febbraio è evidente che aumenteranno.

Mentre a colpi di euro ci si contende il famoso testo, Bugo e Morgan non hanno certo deposto l’ascia di guerra. Se il primo si sfoga ospite de L’Assedio, il secondo fa infuriare Malgioglio che abbandona addirittura lo studio di CR4.

Proprio nella trasmissione di Chiambretti, dove già Iva Zanicchi aveva affermato che per lei la lite sul palco dell’Ariston era programmata, viene mandato in onda un video che ritrae i due protagonisti della querelle sorridenti e in armonia poco prima di salire sul palco. Così viene annunciato dal presentatore: “Nell’anteprima ho parlato di Morgan e Bugo, sappiamo tutto del dopo e sappiamo che secondo Iva Zanicchi è una finzione, ma non sappiamo niente di cosa è avvenuto prima del litigio. Io ve lo mostro”.

Il video, mai reso pubblico prima, mostra Bugo e Morgan in auto insieme mentre si recano all’Ariston. I cantanti sono tranquilli, cantano qualche strofa di Tenco. Di fronte a queste immagini, Chiambretti ha commentato: “Sono immagini che ci lasciano perplessi, prima cantavano insieme e qualche ora dopo… insomma sembra che sia tutto combinato. Il filmato è di un telefonino e a girarlo è stato un gran amico di Morgan, Arturo Artom”.

Quest’ultimo, difendendo Morgan, ha irritato Malgioglio che ha criticato anche la decisione di mettere all’asta il testo: “Sia serio, dia in beneficenza i soldi che prende per andare in giro nelle diverse trasmissioni. Non è un genio! Ma per favore!”. E poi ha abbandonato lo studio.