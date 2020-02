Bugo risponde a Morgan dopo l’appello a Live – Non è la D’Urso

editato in: da

Sembra non esserci fine al botta e risposta tra Bugo e Morgan. Dopo l’ormai celebre lite al Festival di Sanremo, che è costata la squalifica ai due cantanti, i due continuano ad attaccarsi e a rispondersi per mezzo di questa o di quell’altra ospitata.

Da un salotto a una stazione radiofonica, dalla prima serata a una diretta pomeridiana: se da un lato Bugo è stato accolto a braccia aperte da Mara Venier, raccontando la sua versione dei fatti, palesemente amareggiato, dal canto suo Morgan, è stato protagonista indiscusso delle puntate di Live – Non è la D’Urso.

In particolare, durante la sua ultima apparizione dalla D’Urso, l’ex leader dei Bluvertigo ha deciso di rivolgere un appello a Bugo, sostenendo di essere il primo a voler cercare una riconciliazione.

Morgan, all’anagrafe Marco Castoli, ha confessato di aver mandato un messaggio a Bugo per cercare una nuova strada, che secondo il suo giudizio sarebbe ottima per mettere fine alla vicenda. Gliha chiesto, con poche semplicissime parole, di chiedere scusa:

Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo io chiedo scusa a te. Poi torniamo a cantare insieme.

Perché a Sergio Endrigo? Semplice, perché il pomo della discordia sta proprio in Canzone per te, canzone di Endrigo che Morgan ha ritenuto esser stata rovinata da Bugo al Festival di Sanremo nel corso della serata dedicata alle cover. Proprio per quella che Castoldi ha ritenuto essere una pessima interpretazione si è giunti a quanto accaduto.

Dopo la richiesta di Morgan, oggi è arrivata l’ennesima risposta da parte di Bugo, che ospite al programma radiofonico Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, stuzzicato dai conduttori Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha affermato:

Non si può andare in tv dopo pochi giorni a dire “Facciamo pace se chiedi scusa a Sergio Endrigo”. Io non devo chiedere scusa a Endrigo. Non è un patrimonio di Morgan, ma dell’umanità. Chiedere una cosa così, dopo dieci giorni, la trovo una cosa imbarazzante.

È evidente che la ferita ricevuta dall’ex amico durante la kermesse musicale continua a bruciare per Bugo, che in più occasioni ha dichiarato di sentirsi profondamente rattristato per l’atteggiamento di Morgan.

Ora non ho intenzione di far pace, la cosa è stata così grande che non basta andare in tv e dire “ti voglio rivedere”. Se mai risolverò questa cosa, in futuro, lo farò in privato.

Se Bugo appare più riservato e schivo sulla questione – impegnandosi sulla promozione del suo disco – Morgan dall’altro lato sembra essere molto più a suo agio in tv, dove tra ospitate, scontri e liti, ha trovato spazio per continuare ad alimentare le polemiche sull’accaduto. Adesso aspettiamo la sua prossima mossa, che non tarderà sicuramente ad arrivare.