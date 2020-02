Barbara D’Urso, la sorella replica dopo le parole di Pietro delle Piane

editato in: da

Daniela, sorella di Barbara D’Urso, ha deciso di replicare su Twitter all parole di Pietro delle Piane, attore e compagno di Antonella Elia che si è scontrato con la conduttrice nell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso. Il doppiatore ha fatto infuriare la padrona di casa, affermando di essere stato molte volte nella sua abitazione insieme alla sorella Daniela.

“Tu ripeti sempre: “a casa mia” – ha detto Pietro -. Bene, io a casa tua ci sono stato tante volte. Ma a casa tua in Via **** *****. Quando tu molti anni fa andavi in giro a girare film, tua sorella Daniela mi chiamava e mi diceva: “Pietro vieni, che Barbara non c’è e facciamo feste”. Quindi io a casa tua ci sono stato molte volte”.

Insinuazioni e frasi che hanno fatto infuriare la D’Urso che prima ha risposto a tono all’attore, poi, quando la discussione è degenerata, ha deciso di togliergli l’audio. “Regia, spegni il microfono e lascialo in split così lo vediamo urlare, ma non lo sentiamo – ha affermato la presentatrice -. Non essere così presuntuoso quando vai in tv, non attaccare e parlare male di altre persone e soprattutto ti consiglio di non raccontare mai più i miei fatti privati in pubblico, di parlare di me, di mia sorella e della mia famiglia per fare il simpaticone, tra l’altro senza far ridere nessuno. Com’era? Salutame a sorata, ciao!”.

Poco dopo anche la sorella della conduttrice ha replicato, postando un breve messaggio su Twitter. “La diffamazione è un reato – ha scritto Daniela D’Urso -. E non è una battuta. Noi unite più che mai. Il resto è fuffa”. Parole che fanno presagire un’azione legale da parte della donna nei confronti del fidanzato di Antonella Elia, attualmente rinchiusa nella casa del GF Vip.

Nelle ultime ore sulla questione era intervenuta anche Federica Panicucci che aveva elogiato il comportamento della collega. “Posso dire che è stata bravissima? – aveva svelato -. Ha fatto stra-bene, brava!”,