Morgan, terzo figlio in arrivo: la compagna Alessandra Cataldo incinta

Morgan diventerà padre per la terza volta. Ad annunciarlo il settimanale Chi secondo cui la compagna dell’artista, Alessandra Cataldo, sarebbe incinta. La coppia aspetterebbe un maschietto, il primo per l’ex leader dei Bluvertigo, dopo la nascita di Anna Lou e Lara.

Alessandra Cataldo sarebbe già entrata nel quinto mese di gravidanza e la coppia sarebbe molto felice, pronta ad accogliere il piccolo. Morgan ha alle spalle una vita sentimentale piuttosto travagliata, segnata da grandi amori, ma anche molti dolori. La love story più famosa è senza dubbio quella con Asia Argento da cui ha avuto Anna Lou, la sua primogenita.

In seguito ha vissuto una relazione con Jessica Mazzoli, conosciuta durante X Factor. Una storia turbolenta arrivata al capolinea poco prima della nascita di Lara, la sua secondogenita. Il terzogenito arriva in un periodo tutt’altro che semplice per Marco Castoldi che di recente aveva fatto parlare di sè per lo sfratto dalla sua casa, avvenuto a causa degli alimenti non versati ad Anna Lou.

Morgan si era sempre difeso, attaccando Asia Argento e ribadendo il suo amore per le figlie. Per ora il cantante non ha commentato la notizia e anche la sua compagna, Alessandra Cataldo, è rimasta in silenzio. Di lei si sa poco e niente. Lontana dai riflettori, non ha mai rilasciato interviste e non è presente sui social. L’unica certezza è che è legata al cantante da circa tre anni.

Morgan aveva parlato di lei qualche tempo fa, affermando di essere molto felice: “Io sono uno che ama – aveva detto senza fare mai il nome di Alessandra -. Non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa”.