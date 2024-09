“Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino si sono lasciati”: l’indiscrezione

Fonte: Getty Images Eros Ramazzotti

Sarebbe giunta al termine l’ultima storia d’amore di Eros Ramazzotti, quella con Dalila Gelsomino. Il condizionale è d’obbligo perché i diretti interessati non ne hanno ancora parlato ufficialmente ma da settimane non si fanno vedere più insieme. E secondo alcune fonti vicine alla coppia, o forse meglio dire ex coppia, avrebbero assicurato che la relazione sarebbe giunta al capolinea da ormai un mese, complice una crisi profonda che non avrebbe lasciato scampo al cantante e alla sua dolce metà.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino non stanno più insieme?

Da mesi si vocifera di una crisi tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino. Inizialmente i due hanno provato a smentire ma poi hanno finito, a quanto pare, per allontanarsi ancora di più. Stando ad alcune segnalazioni riportate dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Eros e la compagna si sarebbero lasciati da circa un mese. “Pare che Eros e Dalila si siano lasciati – ha fatto sapere una fonte – Lei vive fuori dall’Italia ma è venuta a Milano da un paio di giorni e non sono insieme. Lui è al mare, lei in città con i suoi amici. Mesi fa era uscita la notizia di una possibile crisi tra i due che hanno smentito, ma stavolta misà che si sono lasciati davvero”.

Un’altra fonte ha invece dato per certa la separazione: “È da più di un mese che si sono lasciati definitivamente, comunque lui è in Turchia, ha fatto una storia su Instagram”. Tra l’altro solo lo scorso luglio Eros è stato paparazzato in compagnia di Desirée Popper, ex tronista di Uomini e Donne e attrice, al concerto dei Coldplay. C’è chi ha parlato di un semplice rapporto d’amicizia e chi di una complicità molto forte ma ad oggi la natura di questa legame è avvolta nel mistero.

Fonte: IPA

Eros Ramazzotti, la storia d’amore con Dalila Gelsomino

Eros Ramazzotti ha incontrato Dalila Gelsomino dopo aver chiuso due storie d’amore molto importanti, coronate da altrettanti matrimoni. Il primo, che l’ha legato a Michelle Hunziker, ha lasciato un rapporto indelebile di complicità tra i due, che, adesso, sono felicemente nonni del piccolo Cesare Augusto Cerza, figlio di Aurora Ramazzotti. Marika Pellegrinelli, seconda moglie del cantante, è diventata, invece, di recente, nuovamente mamma, dopo la fine del suo matrimonio con Eros e un periodo difficile, segnato da dei problemi di salute.

Eros Ramazzotti ha cominciato la sua relazione con Dalila Gelsomino nell’autunno del 2022, svelando, invece, il rapporto amoroso a tutti i suoi ammiratori solo nel marzo del 2023. I due, però, sembravano del tutto inseparabili e non mancavano, tra di loro, le dediche social, piene d’affetto.

Il primo incontro è avvenuto in Messico, dove Ramazzotti è tra i cantanti italiani più amati e seguiti e dove Dalila vive dal 2016 in quanto impiegata nel settore immobiliare e dell’ospitalità. La Gelsomino, più giovane di Eros di venticinque anni, è nata e cresciuta a Milano ed è laureata all’Università Cattolica in Economia e gestione dei beni culturali e dello spettacolo.

Dopo aver lavorato per un periodo come modella ha iniziato a darsi da fare dietro le quinte dello showbiz, come pierre e organizzatrice di eventi. Piccola curiosità: al liceo era compagna di banco di Matilde Gioli, attrice nota ai più per la serie tv Doc-Nelle tue mani.