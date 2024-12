Eros Ramazzotti, flirt con l’ex “tentatrice” Sofia Costantini di 34 anni più giovane

Fonte: IPA Eros Ramazzotti

Natale nel segno dell’amore per Eros Ramazzotti. Il popolare cantante, 61 anni, è stato immortalato in teneri atteggiamenti con la 27enne Sofia Costantini, nota al pubblico per il ruolo di “tentatrice” di Temptation Island.

Eros Ramazzotti e Sofia Costantini, è amore?

Eros Ramazzotti non è più single? Il cantante è stato infatti immortalato dal magazine Oggi in compagnia di Sofia Costantini, tentatrice nell’ultima edizione di Temptation Island. I due si sono concessi una romantica cena a Milano, salutandosi, al termine della serata, in modo molto passionale: “Lui si avvicina romanticamente a lei, si guardano intensamente e si baciano. Come in un film” si legge sulle pagine del settimanale. Insomma, nonostante a separare Eros e Sofia ci siano ben 34 anni di differenza, i due sono apparsi molto affiatati, scegliendo di mostrarsi in pubblico come una vera coppia.

Il flirt, tuttavia, dovrebbe essere piuttosto recente: solo qualche settimana fa Ramazzotti era stato fotografato con Natalia Angelini, ex volto di Uomini e Donne. In molti, inoltre, avevano parlato di un possibile riavvicinamento a Michelle Hunziker, ma i due non hanno mai nascosto di essere in ottimi rapporti da sempre.

Eros Ramazzotti, la fine della relazione con Dalila Gelsomino

L’ultima relazione ufficiale di Eros Ramazzotti è quella con Dalila Gelsomino, sua compagna dal 2022. Dopo numerose indiscrezioni, a confermare la fine della storia d’amore era stata la 35enne con un post sui social: “Gli amori sani sono molto scomodi, perché ti obbligano a lavorare su di te, ti tolgono dalla tua zona di comfort. Io e Eros non eravamo più felici insieme. Ho provato a tenere in piedi questa relazione con tutte le mie forze, eppure ci sono momenti in cui la vita vuole solo insegnarti ad imparare a lasciare andare. Non pentitevi mai di aver dato il meglio di voi. Perché quando avete dato o fatto del vostro meglio, non c’è niente che possiate recriminarvi” aveva spiegato.

L’interprete di Terra promessa, invece, non ha mai pubblicamente parlato della separazione dalla sua ultima compagna, ma un post sibillino sui social sembrava proprio essere indirizzato a lei: “Il sorriso riduce lo stress. L’amore porta pace e armonia. No a tutte le guerre, nessuna esclusa” aveva scritto dopo lo sfogo della sua ex. Prima della Gelsomino, Ramazzotti era stato legato a Marica Pellegrinelli dal 2009 al 2019, e a Michelle Hunziker dal 1995 al 2002. Dalle due donne il cantautore ha avuto i figli Aurora, Raffaela Maria e Gabrio Tullio.

Chi è Sofia Costantini

Sofia Costantini, nata nelle Marche nel 1997, è stata tra le tentatrici della versione autunnale di Temptation Island. Nel corso dello show, si era avvicinata ad Alfred Ekhator, fidanzato di Anna, iniziando con lui una fugace relazione. La liaison tra i due, ad ogni modo, non era durata a lungo: da un lato, lui aveva accusato la Costantini di volerlo sfruttare per pubblicità; dall’altro, lei si era detta delusa ed amareggiata per i comportamenti poco corretti e le bugie del ragazzo.

Sofia oggi studia veterinaria e vive a Milano, dove svolge anche l’attività di modella. In passato si era parlato di una sua relazione con il calciatore Nicolò Zaniolo.