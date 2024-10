Eros Ramazzotti ha un nuovo amore? La foto sospetta con l’ex tronista

Fonte: IPA Eros Ramazzotti

Un nuovo amore per i suoi 61 anni. Ci sarebbero infatti delle novità importanti nella vita privata di Eros Ramazzotti, che solo di recente ha confermato la sua rottura con Dalila Gelsomino, la giovane manager alla quale è stato legato negli ultimi due anni facendo la spola tra l’Italia e il Messico. Ora pare che nel cuore del cantante romano si sia fatta spazio un’altra donna, un’ex tronista di Uomini e Donne: Natalia Angelini.

Eros Ramazzotti, la nuova fidanzata è Natalia Angelini di Uomini e Donne?

Dopo aver ricevuto via social i dolci auguri dei figli e dell’ex moglie Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti ha festeggiato il suo ultimo compleanno con un pranzo intimo in Franciacorta. Il cantante ha invitato gli amici più cari alla Ca’ del Bosco di Erbusco, vicino la sua tenuta, in provincia di Brescia. Tra gli ospiti presenti alcuni colleghi come Biagio Antonacci e Max Pezzali, accompagnato dalla moglie Debora Pelamatti. E nella comitiva era presente anche Natalia Angelini, ex tronista di Uomini e Donne. Quest’ultima è molto amica della Pelamatti e pare che proprio grazie a lei abbia conosciuto Eros.

A scatenare i gossip sul legame tra Natalia e Ramazzotti – che sembra andare oltre una semplice amicizia – è una foto del compleanno che lei ha condiviso nelle storie Instagram. Nello scatto Eros ha in testa un cappello da marinaio mentre Natalia indossa un paio di occhiali a forma di ananas: sono abbracciati e il cantante ha la mano comodamente incastrata nella tasca posteriore dei pantaloni di lei. Un gesto piuttosto intimo. In un’altra foto, sempre con Eros, Natalia non esita a usare l’hastag #amore: è dunque nata una nuova coppia?

Chi è Natalia Angelini

Classe 1984, Natalia Angelini è nata e cresciuta in Puglia, a Fasano. Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo poco più che maggiorenne, in qualità di modella, valletta e attrice. La grande popolarità è arrivata nel 2008, quando è diventata tronista di Uomini e Donne ma dopo due mesi ha abbandonato il programma di Maria De Filippi senza scegliere nessuno.

Successivamente è stata anche tentatrice della prima edizione di Temptation Island, quella andata in onda nel 2014. Tra i suoi ex fidanzati Antonio De Bellis, un amico di Leonardo Greco, altro ex protagonista di Uomini e Donne. Ma la storia non è andata avanti. Ad oggi non si è mai sposata e non ha avuto figli.

Negli ultimi anni Natalia si è concentrata su alcuni piccoli progetti di recitazione e allo stesso tempo ha portato avanti l’attività da imprenditrice immobiliare. Nel 2021 l’Angelini è tornata al centro della cronaca per un caso di stalking. Un commercialista di Catania è stato arrestato dopo che ha perseguitato la ragazza per oltre tre anni.

Sia sui social, attraverso la creazione di profili fittizi realizzati ad hoc per monitorare gli spostamenti della giovane imprenditrice, sia aspettandola sotto casa fino ad inviare regali assolutamente non graditi. Gli appostamenti sono avvenuti anche durante la pandemia da Covid, in pieno lockdown, nonostante al presunto stalker fosse stato imposto il divieto di avvicinamento alla vittima.