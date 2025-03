Pietro Genuardi è morto all’età di 62 anni. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente fan e addetti ai lavori. Nel 2020 aveva sposato Linda Ascierto, grande amore conosciuto in tarda età. La loro gioia è stata interrotta di colpo, in maniera funesta. Ecco il racconto del loro primo incontro e della splendida storia vissuta.

Il matrimonio con Linda Ascierto

Molti anni dopo la fine del suo primo matrimonio, Pietro Genuardi ha trovato un grande amore. Una storia nata come in una sceneggiatura cinematografica. Una trama degna de Il Paradiso delle Signore, che lo ha reso tanto amato a milioni di italiani, tra gli altri lavori noti.

L’attore e l’assistente di volo, le cui vite si sono incrociate proprio grazie al lavoro di lei. Faccia a faccia per la prima volta a bordo di un aereo diretto in Kenya. Il fascino di lui ha fatto decisamente colpo e nel 2020 i due si sono sposati in Puglia, con una cerimonia romantica a intima.

Un amore raccontato anche attraverso i social, mostrando svariati scatti insieme. Una seconda giovinezza, a fronte di una felicità purtroppo interrotta troppo presto. A Diva e Donna diceva di lei: “Mi piacere avere la mia donna nel letto ma quando non c’è, non soffro. Mi basta sapere che Linda c’è per me e io ci sono per lei” (riferimento ai tanti viaggi della hostess).

In questo terribile giorno, venerdì 14 marzo 2025, Linda Ascierto ha fatto ritorno sul suo profilo Instagram per un saluto pubblico, un ricordo che potesse restare lì per sempre. Un trittico di foto per mostrare un sunto del loro essere insieme, sorridenti e felici.

“Per sempre, oltre i confini dell’anima. Sarai il mio sorriso, il mio sole, il mio grande amore. Ti ho detto ti amo ogni giorno della mia vita e continuerò a farlo, perché l’amore non muore vita mia. Stringimi forte e camminiamo insieme”.

Il figlio Jacopo

Non soltanto Linda Ascierto, Pietro Genuardi si è lasciato alle spalle anche il suo unico figlio, Jacopo, nato nel 1991 dal matrimonio con l’attrice Gabriella Saitta. Un’unione giunta al termine quando il ragazzo aveva appena 8 anni, a causa di motivazioni mai rese note. Nessuno dei due, infatti, ha tentato di sfruttare quanto avvenuto per ottenere visibilità.

La separazione non ha inficiato il rapporto padre e figlio e quest’ultimo, oggi 34enne, è in qualche immerso nel mondo lavorativo dei suoi genitori. Non ha scelto di fare l’attore, certo, ma è un videomaker.

Nel 2019 Genuardi era stato intervistato a Vieni da me e nel corso del programma si era così espresso: “Auguro a tutti di poter avere un figlio come Jacopo. Con lui ho avuto zero problemi. Ciò è dovuto però anche a sua madre, Gabriella”.