La Volta Buona si allunga, il programma di Caterina Balivo fino a giugno: le indiscrezioni

Caterina Balivo resta su Rai1 fino al 27 giugno: venti puntate extra per La Volta Buona, confermata anche per la prossima stagione

Fonte: IPA Caterina Balivo

La regina del pomeriggio di Rai1 resta ben salda sul trono: Caterina Balivo andrà avanti fino al 27 giugno con La Volta Buona. Dai corridoi di Viale Mazzini filtra aria di entusiasmo: la trasmissione, inizialmente prevista in chiusura per fine maggio, guadagna un mese extra in palinsesto. Tutto merito di un format che ha finalmente trovato il suo ritmo, con una ventata di novità che ha reso il pomeriggio meno soporifero e molto più scattante. Rispetto alla versione dell’anno scorso, sono stati fatti ritocchi mirati che hanno acceso la curiosità del pubblico, trasformando l’appuntamento post-pranzo in uno degli slot più seguiti e chiacchierati della rete.

Un’indicazione chiara della fiducia che la rete sta riponendo nella formula proposta da Caterina Balivo e nella sua capacità di tenere compagnia a un pubblico fedele, anche nelle settimane che anticipano la pausa estiva. La mancanza di competizione diretta nelle fasce orarie adiacenti, come quella occupata da Uomini e Donne, potrebbe inoltre rappresentare un ulteriore vantaggio per la crescita degli ascolti nelle prossime settimane. Il percorso del programma, iniziato nel settembre 2023, si avvia quindi verso una chiusura stagionale più lunga del previsto, confermando la vitalità di una proposta televisiva che ha saputo adattarsi alle richieste degli spettatori.

La Volta Buona continua fino al 27 giugno: ascolti premiati con 20 puntate in più

La chiusura era prevista per fine maggio, come da manuale delle estati televisive. Poi sono arrivati i dati, quelli veri, che hanno fatto cambiare idea alla Rai: venti puntate in più, e arrivederci ai saluti fino al 27 giugno. A mettere il timbro sull’allungo è stato Bubinoblog.it, che ha confermato la data esatta dell’ultima messa in onda. La trasmissione ha tenuto botta con costanza, migliorando passo dopo passo. E con Mediaset in modalità bassa stagione, il pomeriggio di Rai1 si prende la scena senza troppi sforzi.

Il talk show di Caterina Balivo consolida il pomeriggio Rai

Il salotto della Balivo ha trovato il suo angolo fisso nel pomeriggio di Rai1, infilato tra la soap in costume e il factual serioso di Matano. Una zona franca dove si chiacchiera, si ride e si butta l’occhio su quello che succede fuori dagli studi con la leggerezza che serve a quell’ora. Merito di un format cucito su misura per chi vuole staccare senza staccare del tutto: ospiti vip, commenti al vetriolo, sprazzi di attualità e la Balivo che tiene le fila con naturalezza da padrona di casa navigata. Il risultato è un appuntamento diventato abitudine, senza mai dare quella sensazione di già visto che fa sbadigliare anche i più affezionati.

Balivo verso la riconferma: la terza stagione in partenza da settembre

La prossima stagione è già confermata: la conduttrice tornerà in onda dopo l’estate con nuovi episodi. La formula non subirà stravolgimenti: conversazioni con protagonisti del piccolo schermo, racconti personali, promozioni di fiction e show in partenza. Tutto con il consueto stile colloquiale e diretto che ha caratterizzato il programma sin dall’esordio. Secondo quanto riportato da Bubinoblog.it, nonostante l’attuale contratto della Balivo sia in scadenza, ci sarebbero già conferme ufficiose per il suo ritorno a settembre, con un progetto ancora più ricco di contenuti.

La stessa conduttrice, durante una recente intervista con Marco Predolin, ha accennato al termine dell’accordo con la Rai, ma tutto lascia pensare a un rinnovo imminente.