Fonte: IPA Caterina Balivo, 10 look che hanno fatto la storia (con qualche scivolone)

Caterina Balivo è presente come ogni pomeriggio nello studio Rai de La Volta Buona. Nella puntata di quest’oggi, lunedì 7 aprile, ha però sfoggiato un look differente. I fan hanno ovviamente notato immediatamente la differenza nel suo aspetto, anche se chi la segue quotidianamente era ben consapevole del suo cambio radicale, con un po’ d’anticipo rispetto alla diretta.

Caterina Balivo, nuovo colore di capelli

Chi lo dice che dopo una certa età non si possa cambiare, reinventarsi e un po’ stravolgersi. Caterina Balivo, classe 1980, ha deciso di dare un tocco di colore extra alla propria chioma. Si è infatti presentata nel suo salotto de La Volta Buona con dei capelli rosso “cherry”.

Una differenza evidente rispetto al suo tono canonico, che ha incontrato il gusto del pubblico. Il colore le dona incredibilmente, spingendo ad aspettarsi ulteriori stravolgimenti di questo genere. In un mondo televisivo dopo gli interventi di chirurgia sono all’ordine del giorno, il suo cambiamento “canonico” è una ventata d’aria fresca. Del resto la conduttrice campana ha spesso detto d’aver ricevuto pressioni per alcuni ritocchini, come ad esempio qualche punturina alle labbra. “No, grazie”, la sua risposta.

Il motivo

In studio non sono mancati i complimenti. Si è rapidamente accorto del nuovo colore “cherry” di Caterina Balivo il suo amico e Giovanni Ciacci, nuovamente ospite in trasmissione. I due hanno condiviso anni di trasmissione e hanno sviluppato un ottimo rapporto.

“Per un po’ saranno così”, ha spiegato la conduttrice. Un colore che ne esalta la carnagione e la prepara ai mesi caldi dell’anno. Ma qual è il motivo di questo aspetto rivisitato?

La verità è stata svelata dalla diretta interessata. Non ci sono infatti particolari segreti in merito. Qualcuno avrebbe potuto pensare a un nuovo progetto televisivo, magari a un’apparizione in una fiction, che le imponeva d’avere un certo look per le riprese. Nulla di più sbagliato.

Due ore prima della diretta, infatti, ha pubblicato un post su Instagram:

“Da tempo volevo provare un colore nuovo ed eccomi! Mi piaccio e a voi piace questo rosso cherry?”.

Si tratta chiaramente di un post sponsorizzato, che la conduttrice non nasconde minimamente. Seguendo le nuove normative per gli influencer, chiarisce nei tag sottostanti, senza nessuna possibilità di fraintendere, che si tratta di uno spot per una famosa azienda.

Il tutto corredato da una serie di foto magnifiche e da un breve video del backstage del servizio realizzato. Sempre sorridente e dallo sguardo splendente, qualcosa che le dice anche l’amica Adriana Volpe nei commenti: “Hai sempre gli occhi che ti brillano”. L’apprezzamento è generale e per la Balivo è pioggia di commenti positivi. Un vero e proprio successo questo cherry, che potrebbe ispirare tante a cambiare senza timore d’essere giudicate. Di certo gli spettatori avranno modo di apprezzarla in questa colorazione ancora per un bel po’.