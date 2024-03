Conosciuta come TecnoLaura, sono una tech blogger, content creator e divulgatrice esperta di cultura digitale che racconta in modo pratico e semplice come tecnologia e innovazione possono migliorare la vita di tutti, sviluppando risorse, opportunità e benessere.

Fonte: Shutterstock MisterGadget.Tech

L’intelligenza artificiale generativa può aiutarti a rendere più semplici tantissime attività, soprattutto quando si parla di generare idee e spunti creativi o di fare al posto tuo cose noiose e ripetitive, che non vuoi fare tu. A questo proposito non possiamo non citare la gestione della casa.

Si parla ancora troppo poco di quanto il “carico mentale” pesi per le donne. Si tratta proprio di un fenomeno psicologico per cui le donne sentono su di sé tutte le responsabilità quotidiane, con stress, fatica a concentrarsi e perdita di fiducia in se stesse, perché si trovano spesso a dover pensare a ogni minimo particolare nella gestione del lavoro, della famiglia, della casa. Il termine “carico mentale” compare per la prima volta nel 1984 nel libro La gestione ordinaria della vita a due della sociologa Monique Haicault, in cui la scrittrice non si riferisce solamente all’impegno del dover “fare”, ma al peso dell’organizzare e del riuscire a star dietro a tutto.

Se non hai tempo per organizzare tutto o semplicemente ti annoia farlo, l’AI, con strumenti come chatGPT o Google Gemini, può essere un’alleata preziosa in diversi aspetti della quotidianità come pianificazione, cucina e pulizie. Si parte con un prompt, cioè un comando o indicazione scritta dove chiedi all’AI di eseguire un’attività specifica e spieghi cosa vorresti ottenere, per arrivare a risposte che ti sorprenderanno. Provare per credere!

Come l’AI può aiutarci con l’organizzazione di casa

Ecco alcuni modi in cui l’AI generativa può essere utile nella quotidianità della tua casa, a partire dall’organizzazione di orari, appuntamenti e compiti.

L’intelligenza artificiale generativa può diventare un vero e proprio assistente virtuale quando si parla di creare liste di cose da fare o attività domestiche da completare. Ad esempio, prova ad elencare una serie di piatti che vorresti preparare durante la settimana e chiedi all’AI di creare la lista della spesa con tutti gli ingredienti che servono, così non dovrai leggere tutte le ricette prima della preparazione.

Puoi chiedere all’AI di creare liste degli impegni domestici giornalieri includendo, ad esempio, le attività quotidiane come fare il letto, lavare i piatti, svuotare i cestini, annaffiare le piante, oppure di creare una lista delle scorte di emergenza che dovresti sempre avere a portata di mano, come batterie di scorta, kit di pronto soccorso, torce elettriche e così via (scrivendo nel prompt “Quali sono i prodotti e oggetti che dovrei avere sempre nel mio kit di emergenza? La mia famiglia è composta da me, mio marito e mio figlio di 3 anni”).

Puoi chiedere, infine, di creare una lista dei progetti di miglioramento domestico o ristrutturazione, come dipingere una stanza, rinnovare il bagno o installare scaffalature e di provare a organizzarli e pianificarli nel corso dei mesi successivi sulla base di elementi come i budget a disposizione o incastrandoli con altri impegni.

L’aiuto in cucina

Passando alla cucina, devi sapere che l’AI può generare ricette personalizzate in base agli ingredienti disponibili nel frigo, alle preferenze dietetiche e ai vari vincoli alimentari. Puoi anche chiedere di creare interi menù per pranzi o cene dedicate a singoli cibi, temi e addirittura colori. Ad esempio, puoi scrivere “crea un menu completo, dal primo al dessert, per una cena tra amici, utilizzando solo cibi gialli” oppure inserisc il menu a cui hai pensato e scrivi “crea un’alternativa vegana per questo menu”.

ChatGPT e Gemini possono aiutarti anche con le pulizie di casa. Purtroppo non possono ancora farle al posto tuo, ma indicando una serie di cose da fare, come lavaggio vetri, pulizia salotto, messa in ordine della camera da letto e così via, puoi chiedere all’intelligenza artificiale di organizzare tutti i compiti in modo che siano ben distribuiti durante la settimana e tra le persone che vivono con te. Ad esempio, “Suggeriscimi le pulizie fondamentali da fare ogni settimana a casa e suddividile tra me e la mia compagna, per ogni giorno della settimana, in modo da non doverle fare tutte nel weekend”.

Suggerimenti per prodotti e metodi di pulizia

Puoi anche farle cercare al posto tuo informazioni sui migliori modi e prodotti consigliati per pulire un particolare elemento, come un parquet delicato, particolari macchie di unto o l’argenteria.

In generale, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa nella gestione della casa può semplificare le attività quotidiane, risparmiare tempo e fatica e alleggerire un po’ il carico mentale che l’organizzazione delle operazioni domestiche comporta. Tuttavia, è importante utilizzare queste tecnologie in modo responsabile e con consapevolezza della privacy e della sicurezza dei dati: non inserire informazioni che possono consentire di identificarti, come nome e cognome (solo i nomi vanno bene), numeri di telefono e, soprattutto, indirizzi. Inoltre, non fidarti ciecamente delle informazioni che troverai nelle sue risposte, se si tratta di temi particolarmente importanti e delicati fai sempre un controllo incrociato sui motori di ricerca per vedere se effettivamente le affermazioni e i dati proposti sono corretti.