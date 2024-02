Grigliata di ferragosto e non solo: come scegliere il barbecue perfetto

Fonte: iStock

La bella stagione porta con sé la voglia di preparare delle ottime grigliate, per questo è il momento giusto per acquistare un bel barbecue.

Il barbecue offre un’ottima opportunità ideale per riunire amici e familiari all’aria aperta e trascorrere del tempo insieme in un’atmosfera rilassata e informale, godendo del bel tempo e dell’aria fresca mentre si preparano deliziosi pasti. Amici e parenti vegetariani e vegani? Con un barbecue, hai la possibilità di cucinare una vasta gamma di alimenti: oltre alla carne e il pesce, puoi cuocere verdure e persino pizza, utilizzando diverse tecniche di cottura, come grigliatura, affumicatura e cottura lenta.

Il tocco in più lo dai tu sperimentando con marinature, condimenti e ricette diverse e così questo momento può essere un’esperienza culinaria divertente e creativa che ti permette di personalizzare i tuoi piatti e sorprendere i tuoi ospiti con sapori unici. Solo con il barbecue puoi ottenere un sapore affumicato e un aroma irresistibile ai cibi che non si ottiene con altri metodi di cottura, rendendo i pasti ancora più deliziosi e appetitosi. Inoltre, a dispetto di quanto si possa pensare, questo tipo di cottura consente di ridurre l’uso di oli e grassi aggiunti, poiché il cibo cuoce sulla griglia senza bisogno di aggiungere molto condimento, rendendola una scelta più salutare rispetto ad altre tecniche di cottura.

Come scegliere il barbecue ideale per te

Innanzitutto, devi decidere il tipo di barbecue che desideri. Le opzioni comuni includono il barbecue a gas, il barbecue a carbone e il barbecue elettrico e ogni tipo ha i propri vantaggi e svantaggi, quindi valuta quale si adatta meglio al tuo stile di cottura e alle tue preferenze personali.

Devi considerare fattori quali lo spazio disponibile nel tuo giardino o sul tuo balcone ma anche che sia abbastanza grande da soddisfare le tue esigenze di cottura. Inoltre, valuta le funzionalità aggiuntive e gli accessori che desideri nel tuo barbecue. Ad esempio, potresti optare per un modello bruciatori laterali per cucinare contorni o una griglia regolabile in altezza per una maggiore versatilità nella cottura.

La parte più noiosa di una bella grigliata con gli amici è la pulizia del barbecue: scegli un modello che sia facile da pulire e mantenere!

Optare per un barbecue realizzato con materiali di alta qualità e resistenza, come acciaio inossidabile o ghisa smaltata, agevola la pulizia ma soprattutto garantisce la durevolezza e la resistenza alle intemperie, garantendo una lunga durata del tuo barbecue.

Noi sai quale scegliere? Ecco una selezione dei migliori in commercio per ogni tipologia e con il miglior rapporto qualità-prezzo.

I migliori barbecue per rapporto qualità prezzo

l barbecue a carbonella Friend di MasterCook è classificato nella ‘Scelta Amazon’ per le sue performance, recensioni e qualità prezzo imbattibili. Ha la griglia in acciaio smaltata e struttura in acciaio verniciata a polvere in nero ed il grill è dotato di due ruote che lo rendono semplice e facile da muovere e da spostare. Particolarmente pratici risultano anche il vano per la cenere, così come quello per raccogliere la carbonella e il ripiano laterale. Ma il comfort del bbq a carbone non finisce qui: la griglia diventa protagonista dell’intera serata grazie anche all’apribottiglie fisso e al suo sistema di pulizia integrato.

Scelta Amazon - MasterCook Barbecue a carbonella in acciaio con ruote robusto e stabile con doppia griglia

Carne, salsicce, pesce o verdure… tutte le pietanze trovano posto sulla griglia formato XL o XXL in acciaio smaltato di Kesser, ‘Scelta Amazon’ per famiglie numerose o chi ama le grigliate in compagnia di tanti amici. Potete tenere in caldo il cibo grigliato finito sulla griglia scaldavivande e la particolarità della superficie del barbecue dell’inserto griglia rimovibile, consente l’utilizzo di diversi elementi per grigliate individuali.

Dotato di due ruote in plastica e di un manico in acciaio inox, il barbecue è sempre flessibile per essere spostato agilmente e la pulizia è facile e veloce garantita grazie al cassetto cenere estraibile.

Originale il coperchio che permette, come un affumicatore, di grigliare indirettamente. Controllando la temperatura del barbecue con il termometro per griglia e di una manovella facile da usare, il cibo grigliato può essere preparato con cura a una temperatura uniforme. Un ottimo supporto per la vostra prossima grigliata.

Offerta Scelta Amazon - KESSER Barbecue a carbonella con Coperchio, Ruote, Manico in Acciaio Inox, griglia e termometr

Se ami il barbecue a gas, ecco la soluzione ideale per te: il barbecue multifunzione alimentato a gas di Arsard (Scelta Amazon) Ssi distingue dai classici modelli per l’ampio piano cottura a 6 fuochi che consente di cuocere insieme cibi per più di 12 persone e per il bruciatore laterale con cui preparare pasta, salse e contorni. Progettato con innovativo sistema Burning Flow che a differenza del carbone crea fiamme a forma di “V” in grado di distribuire il calore uniformemente, rendere i cibi fino al 50 % più succulenti e consumare meno gas.

Una soluzione per veri professionisti!

Scelta Amazon - Arsard Arsard Barbecue a Gas Professionale XXL

Parole d’ordine, praticità e velocità! Il barbecue elettrico da 2400 W con griglia in acciaio inox e le staffe di grande superficie di Ceotek permette di ottenere la finitura perfetta per ogni alimento con una soluzione compatta ma potente. Potrai regolare l’altezza del barbecue su 3 livelli a seconda del punto in cui vuoi cucinare gli alimenti; potrai disporre di due supporti laterali e un supporto inferiore per estendere l’area di lavoro mentre si cucina. Potrai riporre gli utensili da cucina, gli strofinacci, i piatti e anche lo snack. Il barbecue è dotato di una griglia in acciaio inox di alta qualità che riscalda rapidamente distribuendo il calore in modo omogeneo e facilita una rapida pulizia.

Cecotec PerfectSteak 4250 - Barbecue elettrico da 2400 W

Barbecue portatili

La smart grill o barbecue portatile, si collega semplicemente alla presa di corrente per riscaldare la griglia alla temperatura desiderata. Tra i vantaggi di questi barbecue, oltre alle dimensioni compatte e alla possibilità di regolare la temperatura per mantenerla costante, c’è la scelta di modelli con griglie regolabili in altezza o forniti di leccarda. Quest’ultima risulta particolarmente utile ed efficace quando si utilizza il barbecue all’interno, poiché previene la formazione di odori e vapori indesiderati. La leccarda è un accessorio collocato sotto la griglia, progettato per raccogliere i liquidi generati durante la cottura, semplificando notevolmente il processo di pulizia del barbecue elettrico.

Da usare praticamente sul balcone o dove vuoi tu, Lebenlang è il barbecue elettrico da 2200 Watt che permette di ottenere sempre la giusta temperatura grazie al regolatore variabile. Questo rende la preparazione di verdure, pesce e carne senza sforzo. Il regolatore, compreso il cavo, è rimovibile e può quindi essere riposto ancora più facilmente. Il prezzo imbattibile e le recensioni ne garantiscono l’ottima qualità prezzo!

LEBENLANG Barbecue elettrico con TÜV & GS 2200 Watt

Tutta la garanzia di qualità Black&Decker in questo barbecue portatile ultra compatto ma ultra potente: 2200 Watt di potenza e apertura 180° garantiscono una cottura uniforme e senza bisogno di olii e grassi grazie al materiale della piastra antiaderente. Scegli il tuo modello, grill o piastra?

Offerta Black&Decker Barbecue elettrico 2200 Watt

