Non solo aspirapolvere: il robot lavapavimenti garantisce una pulizia semplice e veloce

Una casa pulita e in ordine è il desiderio di tutti, ma con gli impegni non sempre è possibile, allora come fare? Con il robot lavapavimenti capace di pulire il tuo appartamento anche quando sei fuori o mentre ti ritagli del tempo tutto per te.

Questo piccolo ed efficiente elettrodomestico è in grado di rimuovere anche lo sporco più ostinato, lavando i pavimenti, oppure semplicemente aspirando lo sporco e in alcuni casi combinando entrambe le funzioni. Non ti resta che rilassarti e lasciare che il robot lavapavimenti faccia tutto il lavoro per te.

Robot lavapavimenti: come funziona

Il tratto distintivo dei robot lavapavimenti è quello di ingombrare poco, ma di essere super efficienti. In più questo modello ha il vantaggio di pulire ogni tipo di superficie grazie a un sistema di ruote e sensori che permettono all’apparecchio di muoversi in casa evitando gli ostacoli.

La vera differenza tra un robot lavapavimenti e uno aspirapolvere, però, sta tutto nelle spazzole e nella presenza di un serbatoio. Nel primo queste vengono sostituite da panni in microfibra che ruotando su sé stesse rimuovendo lo sporco in profondità. Inoltre puoi scegliere tra la pulizia a secco o quella con acqua e detergente. In questo caso l’acqua sporca viene aspirata e conservata in un secondo serbatoio per avere un risultato impeccabile.

Robot lavapavimenti

Potrai dire per sempre addio ai pavimenti sporchi con Braava jet m6 perché il modello è dotato di un ugello spray ad alta precisione in grado di sciogliere anche le macchie più ostinate. I sensori permettono al robot lavapavimenti di individuare le aree più difficili e ti consente di scegliere quali pulire e quali ignorare. Facile da gestire anche da remoto, l’app dedicata ti dà la possibilità di avere il massimo controllo sulle pulizie e nello stesso tempo avrai suggerimenti in base alle stagioni.

Offerta iRobot lavapavimenti Pavimenti puliti e disinfettati con un semplice tap

Non solo lavapavimenti, i vantaggi dei robot aspirapolvere

Molto simile al robot lavapavimenti, quello aspirapolvere è pensato semplicemente per rimuovere la polvere e le briciole su ogni superficie, che sia parquet o tappeti. In grado di muoversi in autonomia grazie alle ruote piroettanti, al posto dei panni in microfibra sono dotati di spazzole rotanti che raccolgono e dirigono lo sporco verso le bocche d’aspirazione. Perfetto se vuoi avere un ambiente pulito senza sforzo. Molti robot aspirapolvere sono dotati di sensori e intelligenza artificiale che consentono di effettuare la pulizia in autonomia, e nello stesso tempo di evitare gli oggetti presenti all’interno della stanza. In questo modo avrai un ambiente pulito e i mobili salvi!

Robot aspirapolvere ultrasottile

Se in casa hai poco spazio e non vuoi rinunciare al robot aspirapolvere puoi scegliere Lefant. Il modello ultrasottile ed economico, è in grado di rimuovere la polvere anche da sotto i mobili o il divano grazie ad un’altezza di 7,6 cm. Perfetto per chi ha allergie, il sistema di filtraggio rimuove germi e le polveri inquinanti.

Offerta Robot aspirapolvere

Lefant L’aspirapolvere ultrasottile per rimuovere lo sporco sotto i mobili o i divani

Il robot aspirapolvere per chi ha animali domestici in casa

Non dovrai più preoccuparti di avere in giro per casa il pelo di Fido e Micio con il robot aspirapolvere iRobot Roomba i7. Il modello cattura non solo i peli, ma anche polvere e detriti dove e quando vuoi. Con il sistema di mappatura intelligente, poi, puoi scegliere dove farlo andare e quali posti evitare.

Offerta iRobot Roomba i7 Potrai dire per sempre addio ai peli di animali e alla polvere

Pochi minuti per pulire e lavare ogni stanza: le proposte ibride

Aspirare e lavare allo stesso tempo è impossibile? Neanche per sogno se utilizzi il robot aspirapolvere e lavapavimenti! Il modello ibrido è in grado di assolvere le due funzioni in momenti separati. Prima cattura la polvere e i detriti attraverso le spazzole rotanti e la conserva in un apposito serbatoio. Successivamente inizia il lavaggio dei pavimenti grazie a un altro serbatoio in cui sono contenuti acqua e detersivo. Una volta indirizzato il getto, il robot con l’aiuto del panno in microfibra rimuove lo sporco in modo eccellente. Il vantaggio è che può essere gestito tramite app anche da remoto.

Robot lavapavimenti con base di raccolta

Rimuove la polvere, lava ed elimina lo sporco autonomamente: il robot Cecotec con la sua base di raccolta elimina i detriti in autonomia e tu non dovrai più sporcarti le mani. Il serbatoio capiente è pensato per essere svuotato ogni tre mesi e non avere più il peso della polvere. Adatto anche sui tappeti nel soggiorno, è dotato di un sistema di lavaggio intelligente con 3 livelli di flusso.

Offerta Cecotec robot aspirapolvere e lavapavimenti Con la base di raccolta automatica lo sporco non sarà più un problema

Pulisce ed evita gli ostacoli facilmente

I tuoi mobili saranno al sicuro con il robot aspirapolvere lavapavimenti Xiaomi perché la navigazione laser copre ogni angolo della casa evitando gli ostacoli. Il risultato? Una pulizia più approfondita perché combina l’aspirazione efficace con differenti livelli di potenza alla rimozione delle macchie più difficili come quelle di grasso così da accontentare ogni tua esigenza.

Offerta Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S I pavimenti saranno puliti e I mobili al sicuro con la navigazione laser

Rimuove e pulisce con un solo passaggio

Capelli, polvere o peli di animali non saranno più un problema con il robot aspirapolvere lavapavimenti Ultenic D5s Pro che aspira e lava lo sporco in un solo passaggio. La potenza di aspirazione si regola automaticamente in base alla polvere così avrai una casa fresca e pulita ogni giorno.

Ultenic D5s Pro Il robot aspirapolvere e lavapavimenti che pulisce con un semplice passaggio

I pavimenti saranno puliti e protetti

Che si tatti di parquet o tappeti, quando si pulisce casa l’importante è proteggere le superfici e con il robot aspirapolvere e lavapavimenti DrameBot L10s Pro potrai avere risultati impeccabili senza preoccupazioni. Lo sporco sarà rimosso in profondità in base alla superficie, mentre i due panni rotanti in microfibra rimuoveranno anche le macchie più difficili nel pieno rispetto dei pavimenti.

Offerta Dreame L10s Pr Il robot due in uno per ogni tipo di superficie

La combo perfetta per pulire i pavimenti

Un apparecchio pensato per rimuovere e lavare i pavimenti anche quando sei fuori casa? La soluzione c’è ed è iRobot Roomba Combo! La spazzola a V e quelle laterali rimuovono le briciole e i detriti, mentre il panno in microfibra con una speciale scanalatura personalizza la pulizia in base allo sporco. Il sistema di navigazione intelligente e i sensori gli permettono di riconoscere la superficie e di pulire seguendo percorsi stabiliti. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti, infatti è in grado di imparare le tue abitudini e nello stesso tempo di darti dei suggerimenti in base alle stagioni così da adattarsi al tuo stile di vita!

Offerta iRobot Roomba Combo Il robot che elimina e pulisce la polvere in pochi minuti

