Festa delle Offerte Prime: sconti folli su bellezza e skincare. Le offerte imperdibili

Amanti dello shopping, il momento perfetto sta per arrivare: è la Festa delle Offerte Prime, il nuovo evento firmato Amazon dedicato a tutti coloro che non si lasciano mai sfuggire una promozione. Per due giorni, il noto sito di e-commerce mette a disposizione centinaia di prodotti a prezzi incredibili, un’occasione da non perdere assolutamente. Gli sconti pazzi non dureranno a lungo, quindi rispolverate la vostra lista dei desideri e approfittatene in fretta. Scopriamo come fare e quali sono le offerte migliori su bellezza e skincare.

Festa delle Offerte Prime: quanto dura

Se da tempo pensavate di regalarvi un po’ di shopping online, questo è il momento giusto. La Festa delle Offerte Prime dura solamente due giorni: inizia alla mezzanotte di martedì 10 ottobre e termina alle ore 23:59 di mercoledì 11 ottobre 2023. Solo una manciata di ore, dunque, ma più che sufficienti per fare incetta di tutti quei prodotti che avevate adocchiato in passato e che non avevate mai acquistato. Il tutto a prezzi che altrove è davvero impossibile trovare. Cosa aspettate? Ecco come usufruire degli sconti della Festa delle Offerte Prime.

Festa delle Offerte Prime: come iscriversi

L’evento è dedicato esclusivamente agli utenti Amazon iscritti al servizio Prime, che offre tantissimi vantaggi esclusivi – come la spedizione gratuita in 24 ore, uno sconfinato catalogo di film, serie tv e musica e centinaia di ebook Kindle da leggere in ogni momento. Come fare per iscriversi? Non dovete far altro che scegliete l’abbonamento più adatto alle vostre esigenze: c’è il piano mensile, dal costo di appena 4,99€, e quello annuale, che invece costa 49,90€ (potete dunque risparmiare ben due mensilità!). Se è la vostra prima volta, potete persino usufruire del mese di prova gratuito. Avrete 30 giorni per approfittare della Festa delle Offerte Prime e scoprire tutti i servizi aggiuntivi. Non potrete mai più farne a meno!

Le migliori offerte Amazon

Avete deciso di non lasciarvi sfuggire l’occasione per coccolarvi un po’ con del sano shopping? Amazon propone tantissimi dispositivi beauty che vi serviranno per sentirvi sempre perfettamente in ordine e curate. Sarebbe davvero un peccato non approfittarne, visti i prezzi scontatissimi: se avete bisogno di una nuova piastra per capelli o vi siete convinte a provare un epilatore, questo è il momento migliore. Ecco alcune delle offerte imperdibili.

Lo spazzolino elettrico Oral-B Genius X è all’avanguardia nel campo dell’igiene orale: garantisce una pulizia professionale, grazie all’intelligenza artificiale che si adatta alle vostre abitudini di spazzolamento, guidandovi per raggiungere anche le aree più difficili. È dotato di sensore per il controllo della pressione, così da proteggere le gengive, e di ben 6 modalità di spazzolamento, per soddisfare ogni esigenza. Il comodo timer di 2 minuti, inoltre, vi aiuta a ricordare qual è il tempo giusto da dedicare alla pulizia del cavo orale. Ora potete averlo a soli 84,99€, con uno sconto del 43%!

Spazzolino elettrico Oral-B Genius X

Addio a quei fastidiosi peletti sul viso: il rasoio Braun Face è adatto anche per le pelli più delicate, e aiuta a rimuovere anche i peli più corti e sottili. Ha un design discreto ed elegante, di piccole dimensioni per poterlo avere sempre con voi, anche in borsetta. Inoltre ha una comoda luce integrata per individuare i peli ed eliminarli più facilmente. In pochi istanti, avrete una pelle liscia come mai prima d’ora. Acquistatelo subito a 19,99€, scontato del 19%!

Rasoio Braun Face

State tutto il giorno in piedi e, alla sera, le vostre gambe chiedono aiuto? Il massaggiatore Renpho è l’ideale per rilassare i muscoli, ridurre le vene varicose e alleviare i sintomi della sindrome delle gambe senza riposo. Basta indossarlo e regolare le fasce in modo da comprimere bene polpacci e cosce: potete attivare semplicemente la funzione massaggio o anche quella di riscaldamento, per sfruttare il calore e godere ancora meglio dei suoi benefici. Potete acquistarlo a 81,22€, con uno sconto del 5%!

Massaggiatore Renpho per gambe

Le promozioni beauty per la Festa delle Offerte Prime

Non è mai troppo tardi per acquistare un nuovo rossetto da aggiungere alla vostra trousse: quando si tratta di make up, la tentazione di fare incetta di tutti i vostri prodotti preferiti è davvero irresistibile. Visto che ora ce ne sono tantissimi in super offerta, non dovete far altro che scegliere quelli che non avete ancora e fare subito scorta. Scopriamo insieme qualche promozione interessante.

Il mascara Lash Sensational High di Maybelline New York garantisce ciglia lunghissime già dopo la prima passata: offre extra volume, per uno sguardo che farà innamorare chiunque. Applicarlo è facilissimo, grazie al comodo scovolino che permette di raggiungere anche le ciglia più corte, e non sbava. Fate scorta: costa solo 7,30€, ed è scontato del 15%!

Mascara Lash Sensational High

Via le occhiaie con il correttore Nivea Q10 Power 3 in 1: è una crema per gli occhi che leviga le rughe, copre le imperfezioni e funge da primer per far aderire meglio il make up alla pelle. Grazie alla formulazione arricchita con Coenzima Q10, riduce in un attimo le linee d’espressione e dona uno sguardo luminoso. Il comodo applicatore a cuscinetto, inoltre, pratica un lieve massaggio che aiuta a migliorare la texture della pelle. Ora può essere vostro a soli 10,86€!

Correttore Nivea Q10 Power

Amate avere le mani sempre in ordine, ma non avete tempo (o denaro) per andare dall’estetista almeno una volta al mese? Nessuna paura: il kit per smalto semipermanente Elite99 è un piccolo investimento che vi durerà una vita, per unghie colorate e perfette in pochi minuti. Nel set c’è già tutto quello di cui avrete bisogno, inclusi 10 smalti gel in bellissime nuance. Non vi resta che divertirvi. Potete acquistarlo ad appena 27,07€!

Kit per smalto semipermanente Elite99

Festa delle Offerte Prime, sconti pazzi per la skincare

Viste le tantissime offerte imperdibili di questa due giorni proposta da Amazon, è il caso di fare il pieno dei vostri prodotti preferiti per la skincare, risparmiando così sulla spesa e facendo una bella scorta per non rimanere mai senza. Ecco le promozioni più interessanti da non lasciarsi sfuggire.

La crema corpo Green Tea Honey Drops di Elizabeth Arden è un vero must have, ideale soprattutto per chi soffre di secchezza della pelle. La sua formulazione contiene tè verde e gocce di miele è super lenitiva e ammorbidisce la cute, levigandola delicatamente per alleviare fastidi e arrossamenti. Una volta provata, è davvero impossibile farne a meno, anche per la sua profumazione incredibile. Acquistatela a 12,25€!

Crema corpo Elizabeth Arden

Avete mai provato il rullo di giada? È davvero un portento: permette di massaggiare delicatamente il viso, così da levigare le piccole rughe d’espressione e lasciare la pelle immediatamente più morbida e luminosa. Un gesto quotidiano di bellezza che vi farà sentire proprio coccolate. Quello di Baimei è oggi in super offerta, e potete acquistarlo a soli 9,49€!

Rullo di giada Baimei

Fate scorta delle vostre maschere preferite: quella purificante di Garnier SkinActive al tè verde è l’ideale per pelli grasse e miste, grazie alla presenza di acido ialuronico che aiuta a rassodare la cute. Le maschere in tessuto sono super comode e facilissime da usare, e la confezione in offerta ne contiene ben 5. Potete avere il kit a soli 10,18€, con uno sconto del 18%!

Maschere Garnier SkinActive

