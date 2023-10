Due giorni di affari. Tutti i dettagli della Festa delle Offerte Prime

Fonte: 123RF

Myriam ci ha aperto le porte dell’e-commerce più grande (e frequentato) del mondo. In occasione della Festa delle Offerte Prime, che si terrà il 10 e 11 ottobre online, ci ha raccontato le novità, la mission, i trend a pochi giorni dal periodo più caldo dell’anno in fatto di acquisti.

Parliamo di trend d’acquisto: quali sono le novità e i prodotti più acquistati in questo periodo?

I mesi di settembre e un po’ ottobre sono da sempre all’insegna del “back to school” quindi tra i prodotti più acquistati nelle ultime settimane troviamo libri di testo, cancelleria, zaini e astucci, moda e accessori, elettronica: tutto l’indispensabile per gli studenti, dalla primaria fino all’università, disponibili per esigenza e fascia di prezzo nella vetrina “Ritorno a scuola”.

In questo periodo, c’è anche un’iniziativa a cui Amazon tiene particolarmente, si tratta di Un click per la Scuola, ormai giunta alla quinta edizione grazie alla quale per ogni acquisto effettuato dai clienti di Amazon.it iscritti al programma, Amazon dona una percentuale sotto forma di credito virtuale alle Scuola preferita dal cliente, oppure a Save the Children, l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro migliore.

In questo periodo di inflazione e rialzo del costo della vita, questi eventi sono occasioni di risparmio importanti. Avete notato dei cambiamenti nelle abitudini di acquisto dei vostri utenti rispetto al passato?

In Amazon ci impegniamo costantemente, e ancora di più in questo periodo difficile, per offrire ogni giorno prezzi bassi, su un’ampia selezione di prodotti, con consegne rapide. L’inflazione sta colpendo gravemente le famiglie italiane, in particolare le famiglie a più basso reddito.

Secondo un’indagine su 1.600 italiani condotta da The European House Ambrosetti in collaborazione con Amazon, dal titolo “Inflazione e e-commerce: abitudini e percezioni degli italiani” oltre 7 italiani su 10 ritengono che l’incremento dei prezzi e del costo della vita sia il principale problema in Italia in questo periodo. In aggiunta, oltre 9 italiani su 10 affermano che il proprio potere d’acquisto si sia ridotto nell’ultimo anno. Per queste ragioni, i cittadini italiani dichiarano che modificheranno i propri comportamenti d’acquisto nel 2023, in termini di maggiore attenzione ai prezzi (64,8%) e ricerca di promozioni e sconti (56,2%).

In Amazon stiamo assistendo a questi trend e cambiamenti nelle abitudini di acquisto già da qualche mese e, per questo, abbiamo deciso di introdurre nuovi eventi finalizzati al risparmio.

Dopo Prime Day e prima del Black Friday arriva la Festa delle Offerte Prime il 10 e 11 ottobre. Come sarà questo nuovo evento e in cosa si differenzia dagli altri due appuntamenti di sconti e offerte a cui Amazon ci ha abituati in questi anni?

La Festa delle Offerte Prime è un’opportunità in più che offriamo ai clienti Prime durante l’anno per vivere un’esperienza di shopping davvero unica e a loro riservata. Anticipa temporalmente il Black Friday così da pensare ancora prima ai regali di Natale e avrà la durata di 48 ore. L’evento, infatti, inizierà il 10 ottobre a mezzanotte e durerà fino alle 23:59 dell’11 ottobre. Per chi non è ancora cliente Prime è possibile iscriversi e iniziare il periodo di uso gratuito su amazon.it/festaprime.

Ci saranno delle sorprese, ci puoi dare qualche anticipazione?

Assolutamente sì. Oltre a mettere a disposizione dei clienti Prime moltissime offerte su prodotti di grandi marchi e di piccole medie imprese delle principali categorie, in questi due giorni di offerte Amazon offrirà i prezzi più bassi di quest’anno fino ad ora su prodotti selezionati di alcuni marchi come: Ecovacs, Cosori, Xiaomi, Sage, Delonghi, Huawei, Moulinex e LG.

Su quali categorie merceologiche si concentreranno gli sconti?

Le offerte riguardano tutte le principali categorie di prodotto, ad esempio i clienti potranno risparmiare fino al 30% su grandi marchi di moda come Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski, fino al 30% su centinaia di prodotti su Amazon Fresh e fino al 30% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano. I risparmi saranno disponibili anche in moltissime altre categorie come bellezza, casa e giocattoli solo per citarne alcune. Inoltre, grazie al badge Piccola Azienda e al nuovo filtro Piccola Azienda, è possibile supportare le piccole e medie imprese e gli artigiani scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti all’interno della vetrina Amazon dedicata. Si potrà approfittare anche di offerte speciali su una ricca selezione di dispositivi Amazon. Ce n’è davvero per tutti i gusti!

E ora parliamo delle feste: Amazon si sta già muovendo per dare a chi vuole far felici tutti con regali e regalini la possibilità di risparmiare. Quali consigli daresti per arrivare preparate agli acquisti di Natale?

Sicuramente il mio consiglio è di cogliere le opportunità per risparmiare in anticipo sullo shopping natalizio e di approfittare delle offerte previste su alcuni dei prodotti più richiesti. Per massimizzare il risparmio suggerisco ai clienti di iscriversi per ricevere notifiche sulle offerte personalizzate in base alle loro ultime ricerche su Amazon e agli articoli visualizzati di recente. Una volta che l’offerta a cui ci è iscritti è disponibile, si riceve una notifica push.

È inoltre possibile creare una Lista dei Desideri dove includere tutti i prodotti che si desiderano. Infine, iscrivendosi ad Amazon Prime i clienti potranno sempre contare su consegne rapide e senza costi aggiuntivi su milioni di prodotti e scegliere l’opzione di consegna più adatta alle proprie esigenze. Aggiungo che è anche possibile approfittare della consegna presso gli Amazon Locker o Counter. Lo stress da regali di Natale diventerà solo un ricordo.

Quali sono i prodotti beauty/i prodotti per la casa più acquistati sotto le feste?

Per quanto riguarda l’ambito beauty, i nostri clienti apprezzano molto i prodotti di make-up, quelli per la cura dei capelli e le fragranze e i profumi. Una forte preferenza poi è per quelli realizzati in Italia e disponibili nella vetrina Made in Italy, creata per valorizzare le piccole medie imprese locali. Tra i numerosi prodotti su cui si potrà risparmiare durante la Festa delle Offerte Prime, ideali da regalare o regalarsi per un Natale all’insegna della bellezza, troviamo, ad esempio, il profumo da donna Green Tea di Elizabeth Arden, la spazzola viso detergente Foreo Luna Mini 2 colore acquamarina, il rossetto liquido Unlimited Double Touch di KIKO Milano colore rosa naturale. Per quanto riguarda, invece, i prodotti per la casa, i nostri clienti prediligono gli elettrodomestici e i dispositivi tecnologici, le decorazioni e gli utensili da cucina. Qualche chicca da non lasciarsi scappare: il Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato, il portafoto in ceramica di Thun formato 13x9cm, il set tortiera Tiffany di Guzzini.

