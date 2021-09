Pronti per la scuola? Al via le offerte sui prodotti da non perdere

editato in: da

Settembre è arrivato e il rientro in classe si avvicina: presto i nostri ragazzini torneranno sui banchi di scuola, pronti per una nuova avventura che si trascinerà fino alla prossima estate. Ed è importante affrontarla con gli strumenti giusti, per questo Amazon propone le sue super offerte su centinaia di prodotti di cancelleria e informatica. Inoltre, offre anche la possibilità di acquistare i libri scolastici online, per ogni ordine e grado.

Scopri tutte le promozioni e i prodotti da non perdere per il ritorno a scuola

La vetrina “Pronti per la scuola” è l’occasione perfetta per trovare tutto ciò di cui i nostri figli hanno bisogno per studiare, in classe e a casa. Che stiano per affrontare il loro primo giorno di scuola elementare o che abbiano già scelto il loro percorso per le scuole superiori, i nostri ragazzi potranno trovare tutto ciò che può servir loro per partire alla grande. Grazie ai prezzi scontati su tantissimi prodotti, il rientro a scuola sarà più facile per grandi e piccini.

Ma non è tutto: oltre al necessario per tornare sui banchi di scuola, Amazon offre la possibilità di scaricare in offerta decine di contenuti audio disponibili su Audible, per accompagnare gli studenti nel loro lungo percorso. Dai grandi classici ai podcast che approfondiscono, in maniera divertente e curiosa, i più importanti avvenimenti della storia, fino all’assistenza negli esercizi d’inglese e nella ripetizione delle tabelline: ciascuno può trovare ciò di cui ha bisogno per apprendere in tutta semplicità! Alexa si trasformerà così nel miglior compagno di studi per i nostri figli.

Scopri Amazon Prime Studenti e tutti i suoi vantaggi

Anche gli insegnanti possono usufruire di Amazon per arricchire la loro biblioteca: l’e-commerce accetta infatti la Carta del Docente, permettendo ai suoi possessori di spendere il bonus per gli acquisti di libri, e-book e di una vasta selezione di prodotti informatici.

Scopri i prodotti idonei e come usare la Carta del Docente su Amazon

E per quanto riguarda i testi scolastici? Nessuna paura: Amazon ha pensato anche a questo. Sul sito adozionilibriscolastici.it è possibile acquistare con un solo click tutti i titoli adottati dalla nostra scuola. Un intuitivo metodo di ricerca permette infatti di trovare la propria classe tra tutti gli istituti italiani pubblici e privati – che siano scuole elementari, medie inferiori e superiori. Non serve altro che scegliere i libri di cui non siamo ancora in possesso, e non appena saranno disponibili verranno recapitati a casa.

Scopriamo ora quali sono i prodotti imperdibili per affrontare al meglio il rientro a scuola. Tra le tendenze dell’anno, c’è sicuramente la nuovissima linea scolastica di Chiara Ferragni, super glamour e ideale per adulti e piccini. Ma ce n’è per tutti i gusti: dai supereroi alle principesse, passando per le tinte più moderne adatte agli studenti più grandi.

Lo zaino Pepe Jeans

La scelta dello zaino è sempre quella più difficile, ma con Pepe Jeans si può andare sul sicuro. Il doppio scompartimento principale è ottimo per dividere libri e quaderni, mentre le piccole tasche interne accolgono e proteggono tutti gli accessori indispensabili. Il tessuto in poliestere è facilmente lavabile e molto resistente, inoltre la sua fantasia floreale è davvero deliziosa. Potete abbinarvi anche astuccio e sacca a tracolla!

Zaino Pepe Jeans Moderno ed elegante, è il compagno ideale per il ritorno a scuola

L’astuccio di Frozen

Per le più piccine, Frozen è la più incantevole compagna di mille avventure. L’astuccio, dedicato alla bellissima principessa Elsa, è resistente e realizzato in tessuto lavabile. Dotato di tre scomparti con cerniera, è perfetto per riporre tutti gli accessori utili per la scuola: dai colori alle matite, passando per gomma, forbici, e righello, ogni prodotto di cancelleria troverà il suo posto e sarà sempre in ordine.

Offerta Astuccio di Frozen Perfetto per le bambine romantiche e sognatrici, permetterà di avere sempre tutto al proprio posto

I quaderni Pigna

Un nome, una garanzia: la linea Pigna offre da sempre prodotti di alta qualità, ideali per ogni esigenza. I quaderni a quadretti 5mm sono perfetti per gli studenti delle scuole medie inferiori, utili soprattutto per le materie scientifiche. Ciascuna confezione contiene 5 quaderni realizzati in carta riciclata da 80 grammi, con copertina cartonata impreziosita da delicati soggetti floreali assortiti.

Offerta Quaderni Pigna Il set scuola si arricchisce, con un prodotto di alta qualità realizzato con carta riciclata

La calcolatrice scientifica Casio

Nessun problema è troppo difficile, se abbiamo gli strumenti giusti. La calcolatrice scientifica Casio è ottima per gli studenti di ogni ordine e grado, dotata di tutto l’indispensabile per affrontare qualsiasi espressione matematica. Sono disponibili ben 24 livelli di parentesi, e il display naturale permette di visualizzare i dati inseriti proprio come sul libro di scuola. La calcolatrice è alimentata a batteria ed è di piccole dimensioni, per poterla portare sempre con voi.

Offerta Calcolatrice scientifica Casio Mai più in difficoltà davanti ai numeri: ecco lo strumento ideale per ogni studente