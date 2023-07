Gambe e caviglie gonfie in estate? Ecco i prodotti rinfrescanti e defaticanti

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Quando non sono in giro o al pc, riempio di coccole i miei amati gatti.

Fonte: iStock Come combattere il gonfiore alle gambe

Può capitare che in estate, complici il caldo e gli indumenti un po’ più stretti, le gambe e le caviglie si gonfino: non è soltanto un problema estetico, bensì anche di salute. Ed è per questo che è importante agire subito, per ripristinare il corretto microcircolo sugli arti inferiori e sentirsi subito meglio. Come fare? Ecco alcuni prodotti perfetti per defaticare le gambe, con effetto rinfrescante per la stagione calda.

Gambe e caviglie gonfie: i rimedi

Molte donne soffrono di gambe e caviglie gonfie, per via di situazioni quali la lunga sedentarietà o – al contrario – il tanto tempo passato in piedi, l’uso di indumenti troppo stretti o di scarpe non adatte. In estate, il problema si intensifica: le alte temperature provocano la dilatazione delle vene e indeboliscono le piccole valvole deputate a regolare il flusso sanguigno di ritorno verso il cuore. In questo modo, il sangue tende ad avere più difficoltà nel salire e ristagna proprio su gambe e caviglie, dando vita a ritenzione idrica e veri e propri edemi.

Questi gonfiori anomali sono senza alcun dubbio molto fastidiosi, perché danno la sensazione di avere le gambe pesanti e di non riuscire a muoverle bene. Per fortuna, ci sono diverse soluzioni per risolvere in fretta il problema. Se le tisane e i decotti sembrano infatti rimedi molto più adatti all’inverno, in estate si può fare ricorso a creme e gel rinfrescanti e ad altri trucchetti defaticanti, che aiutano a sgonfiare gli arti inferiori e a non soffrire troppo il caldo. Quali sono i migliori? Scopriamolo insieme.

I prodotti defaticanti per gambe e caviglie

La crema drenante Be Fresh di Lua Body è un portento contro le gambe e le caviglie gonfie: si tratta di un prodotto dalla texture setosa, che penetra in profondità migliorando la ritenzione idrica e donando un senso di leggerezza meraviglioso. La sua formula è arricchita con succo di aloe biologico, per riattivare il microcircolo e rafforzare le pareti dei capillari. Assieme all’olio essenziale di menta, per un effetto freddo immediato, è davvero miracolosa: in pochi istanti avrete sollievo dal gonfiore e dalla pesantezza.

Crema drenante Effetto freddo immediato, per combattere il gonfiore e la pesantezza

Il gel effetto freddo di QKnatur è ottimo contro piedi gonfi e gambe stanche, andando a decongestionare e a combattere l’accumulo di liquidi negli arti inferiori. Si assorbe facilmente e non unge, quindi è perfetto per fare massaggi rilassanti, subito dopo una doccia rinfrescante. Contiene estratti di Ruscus e Hamamelis dall’azione diuretica, che stimolano la circolazione venosa di ritorno, biancospino bianco, arnica ed equiseto, ricchi di antiossidanti e di proprietà antinfiammatorie.

Gel effetto freddo Niente più gambe stanche: il gel perfetto per l'estate

Lo spray Freddo Gambe di Flora è quello di cui avete bisogno dopo una lunga giornata in piedi, quando le gambe e le caviglie si gonfiano. Basta vaporizzarne un po’ sulle zone dolenti, anche da sopra le calze, per dare immediato sollievo e rinfrescare. La sua formulazione include centella, ippocastano e rusco per decongestionare le gambe, la canfora per stimolare la circolazione sanguigna e il mentolo per dare l’effetto freddo.

Spray per gambe stanche Grazie alla sua azione rinfrescante, dona sollievo immediato

Volete provare qualcosa di diverso? Le calze Fresal sono l’ideale per chi torna a casa da lavoro in estate, dopo aver trascorso tante ore in piedi. Si indossano in un attimo e danno una piacevole sensazione di benessere e leggerezza, grazie agli estratti di rusco che hanno un effetto vasocostrittivo. Queste calze decongestionano le gambe e migliorano anche la cellulite, offrendo inoltre un effetto rinfrescante. Sono disponibili in taglia unica e possono essere riutilizzate più volte.

Calze decongestionanti Indossate la sera, aiutano a decongestionare le gambe e rinfrescano piacevolmente