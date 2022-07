Con questo accessorio potrai scattare le foto più belle dell’estate (anche al mare)

Fonte: iStock Come proteggere lo smartphone al mare

Lo smartphone è ormai il nostro fedele compagno di vita, e in vacanza si rivela più indispensabile che mai. Oltre ad essere utilissimo per avere sempre a disposizione ogni informazione di viaggio di cui abbiamo bisogno, ci permette di scattare foto e video meravigliosi che ci ricordino i bellissimi luoghi visitati. Ma quando si tratta di andare al mare, è importante fare molta attenzione alla sabbia e all’acqua. Ecco perché una buona custodia impermeabile per smartphone è l’accessorio che non può mancare nella vostra valigia.

Le migliori custodie impermeabili per smartphone

Come scegliere la miglior custodia impermeabile da acquistare? Ce ne sono tantissime, alcune fatte su misura solo per particolari modelli di smartphone e altre universali, che differiscono per colori e fantasie super divertenti. E per le vacanze in coppia (o di gruppo), ci sono comodissimi pack che includono già due o più custodie: nessuno dovrà più preoccuparsi degli schizzi d’acqua, e le foto al mare saranno semplicemente perfette.

Adatta alla maggior parte degli smartphone in commercio con schermo di grandezza uguale o inferiore a 6.5 pollici, la custodia MoKo è completamente trasparente per permettere la piena funzionalità del dispositivo – e per scattare foto in ogni istante! La cornice è disponibile in brillanti colori come il fucsia e il verde, così non lo perderai di vista neanche per un secondo. E la comoda fascetta di cui è dotata permette di sistemarlo al collo o al polso, per avere le mani libere in ogni momento.

Custodia impermeabile MoKo Coloratissima e super comoda, protegge il tuo smartphone anche al mare

Leggermente più grande, la custodia Joto accoglie smartphone con schermo fino a 7 pollici. È comodissima: basta un istante per inserirvi il tuo dispositivo, quindi non devi far altro che chiuderla con l’apposita serratura a scatto che terrà fuori acqua, sabbia e qualsiasi altra cosa possa danneggiare un cellulare. Anche questa è dotata di tracolla per averlo sempre con te, ed è disponibile in numerose tonalità.

Custodia impermeabile Joto Un semplice click ti aiuterà a tenere il tuo smartphone lontano da acqua e sabbia

Ami i colori e vuoi una custodia abbinata per te e il tuo partner (o la tua migliore amica)? Yosh propone due cover impermeabili e resistenti agli urti, facilissime da utilizzare e decisamente impossibili da non notare. Nella loro versione arancione e verde sono irresistibili e attireranno l’attenzione di tutta la spiaggia. Testate per resistere sino a 30 minuti sott’acqua ad una profondità di 30 metri, sono un must have per la tua estate al mare.

Doppia custodia impermeabile Yosh Cover abbinate in nuance brillanti, per non passare inosservati

Se lo spazio non ti basta mai, la custodia HWeggo è quella che fa per te: le sue dimensioni XL accolgono dispositivi di dimensioni sino ai 10.5 pollici, ed è quindi perfetta per chi vuole portare con sé lo smartphone e altri accessori, come ad esempio lo smartwatch o gli auricolari. L’offerta prevede due cover di diversi colori, per non aver mai più il problema di dove lasciare i tuoi oggetti.

Doppia custodia impermeabile XL Spazio extra per tutto ciò da cui non vuoi mai separarti

A proposito di spazio: se vuoi proprio esagerare, il kit impermeabile di iVoler è sicuramente la soluzione per le tue esigenze. Include non solo una comoda custodia per smartphone dalle dimensioni perfette per dispositivi sino a 6.5 pollici, ma anche un marsupio (anch’egli impermeabile) con tre cerniere che sigillano completamente il suo contenuto, proteggendolo dall’acqua. Disponibile sia nella versione nera, che impedisce di vedere ciò che vi è riposto al suo interno, che in diversi colori trasparenti.

Kit impermeabile iVoler Custodia e marsupio impermeabili, un kit di cui non potrai più fare a meno

Perché acquistare una custodia impermeabile

Alcuni smartphone sono impermeabili e permettono di scattare foto da urlo anche al mare o in piscina. Ma acquistarne uno solamente per le vacanze non è di certo la scelta più economica. Senza contare che generalmente, con il termine impermeabile, si intende un dispositivo in grado di resistere a pochi spruzzi d’acqua (come accade ad esempio quando piove), ma che non sopporta immersioni per più di qualche centimetro e soprattutto solamente in acqua dolce.

Insomma, lo smartphone al mare è costantemente a rischio, soprattutto se sei abituato ad usarlo in qualsiasi occasione. La soluzione? Una robusta custodia impermeabile per smartphone: ad un prezzo irrisorio potrai avere un accessorio che ti permetterà di trascorrere le vacanze in tutta tranquillità, portando il cellulare con te in ogni istante. E, come abbiamo visto, la scelta è così vasta che è in grado di soddisfare davvero ogni esigenza.

