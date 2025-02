Noemi, chi la veste a Sanremo 2025: giallo sul look

Fonte: IPA Noemi

Manca sempre meno all’inizio del Festival di Sanremo 2025 e ormai impazza il toto nomi sugli stilisti che vestiranno gli artisti in gara, ma anche i conduttori, gli ospiti e tutti i protagonisti della kermesse. Se su alcuni ci sono certezze assolute, su altri aleggia ancora un alone di mistero e, tra questi, spicca il nome di Noemi. Chi vestirà la cantante?

Chi vestirà Noemi a Sanremo? Il mistero sui look della cantante

Ebbene sì, alla vigilia del Festival di Sanremo 2025, dopo tante anticipazioni sugli stilisti che vestiranno i protagonisti della 75° edizione, c’è ancora un mistero che aleggia sul palco dell’Ariston: chi vestirà Noemi? Al momento, infatti, non si sa nulla su quale sarà la scelta di stile della cantante, quale brand la vestirà nè tantomento quali saranno gli abiti che indosserà nelle varie serate del Festival. Mentre si sa già chi vestirà Elodie e chi Achille Lauro, ancora non si sa nulla sull’interprete di Se ti innamori muori, il brano che porterà in gara.

Arrivata nella città ligure, Noemi si è immersa nel bagno di folla che l’ha accolta all’ingresso del Teatro Ariston con un energico trench rosso dall’effetto vinilico e, sul suo profilo Instagram, la cantante ha mostrato cosa ci fosse sotto, ovvero un completo color nude composto da micro top a fascia rigida e pantaloni a vita alta in nuance. Tuttavia non si sa quale sarà il brand che la vestirà a Sanremo anche se nell’aria aleggiano i nomi di Del Core, noto per le sue creazioni eleganti e sofisticate, e Dolce&Gabbana, ma non si esclude che Susanna Ausoni, la stylist che la segue ormai da anni e che probabilmente curerà anche i look di quest’anno, possa averle consigliato altro.

Noemi, il glow up di stile sul palco dell’Ariston

Chi ha seguito il Festival in questi anni, e ha visto Noemi calcare il celebre palco della kermesse, non ha potuto fare a meno di notare un glow up decisamente ben riuscito. La cantante, infatti, ha partecipato a Sanremo ben 7 volte, dal 2010 al 2022, e nel corso degli anni e delle edizioni il suo stile è cambiato moltissimo, facendola passare da un look non proprio a fuoco ad un stile da vera diva, glamour e ricercato. Merito anche delle scelte operate da una delle stylist che ha seguito Noemi, ovvero Susanna Ausoni.

Di sicuro il percorso stilistico di Noemi è stato un viaggio di trasformazione che ha accompagnato la sua crescita artistica e personale: dai suoi esordi a X Factor nel 2009, la cantante ha sperimentato vari look, passando da outfit casual e rock a uno stile sempre più sofisticato e studiato.

Nei primi anni della sua carriera, Noemi si distingueva per un’immagine autentica e naturale, spesso caratterizzata da jeans, giacche in pelle e t-shirt, abbinati ai suoi iconici capelli rossi mossi e il suo stile rispecchiava una personalità energica e spontanea, con un tocco di grinta che si rifletteva anche nella sua musica. Con il tempo, invece, il suo look è diventato più ricercato, soprattutto grazie alla collaborazione con stylist esperti e, durante le partecipazioni al Festival di Sanremo, la cantante ha mostrato un’evoluzione evidente, indossando abiti sartoriali e vestiti eleganti firmati da grandi brand come Alberta Ferretti e Dolce&Gabbana. Anche i colori sono diventati più sofisticati, con una predilezione per tonalità intense come il nero, il blu e il rosso, che valorizzano il suo incarnato e la sua inconfondibile chioma.