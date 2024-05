Che fine ha fatto Jasmine Rotolo

Fonte: Getty Images Jasmine Rotolo

Bella, talentuosa e forte nonostante la sua vita decisamente travagliata. Figlia dell’amata showgirl Stefania Rotolo, Jasmine ha dovuto fare i conti con la morte della madre quando era ancora una bambina. Nel 1981 Stefania è scomparsa a causa di un tumore uterino e Jasmine è stata affidata ai nonni paterni. Il padre della Rotolo, il sassofonista americano Tyrone Harris, non ha mai riconosciuto Jasmine come sua figlia. “Mio padre non l’ho mai incontrato”, ha rivelato una volta la Rotolo, “lui sapeva della mia esistenza, eppure non mi ha mai cercata…Quando ho provato a cercarlo, lui mi ha fatto avere una lettera in cui mi ha invitata a lasciarlo stare”.

Cosa fa oggi Jasmine Rotolo

Il vero nome di Jasmine Rotolo è Federica Rotolo: l’artista ha scelto questo pseudonimo dopo un lungo periodo trascorso in Tunisia. È ispirato alla parola francese jasmin, ossia gelsomini. Jasmine Rotolo ha iniziato la sua carriera musicale nel 1997, collaborando come cantante per il gruppo hip hop dei Sottotono. Successivamente Renato Zero, grande amico della madre Stefania Rotolo, ha ospitato Jasmine nei suoi tour del 2004, 2006 e 2007.

All’inizio del 2006 Jasmine ha inoltre pubblicato il suo primo singolo solista, Nell’angolo, con la partecipazione dello stesso Zero, che ha contribuito anche alla stesura del testo. Jasmine ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2007 nella categoria Giovani, con la canzone La vita subito, arrivando in finale. Il 2 marzo 2007 è uscito il suo primo album, prodotto sempre da Renato Zero, intitolato Salutami Jasmine.

Nonostante la sua grande determinazione, per un periodo Jasmine Rotolo si è allontanata dal mondo dello spettacolo. “Ho sempre amato cantare, ma avevo rinunciato dopo mille delusioni”, ha ammesso in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più. Si è poi rimessa in gioco nel 2023, quando ha superato il provino per Tale e Quale Show di Carlo Conti.

“Grazie a lui mi sono rimessa in gioco per onorare mia mamma, una grande showgirl: quando l’ho persa avevo solo nove anni – ha detto Jasmine – Con questo programma ho deciso di rimettermi in gioco come cantante dopo oltre dieci anni in cui avevo deciso di mettere da parte i miei sogni nella musica e dedicarmi ad altro”.

Successivamente Jasmine Rotolo ha preso parte anche allo spin off Natale e Quale Show ed è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona, dove ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua vita privata e al suo rapporto con i genitori. Al di là di questo non si hanno informazioni riguardo la sfera sentimentale della cantante.

Jasmine Rotolo: la malattia della madre e l’assenza del padre

Nel salotto di Caterina Balivo Jasmine Rotolo ha parlato della sua infanzia, vissuta lontano dalla madre Stefania Rotolo perché la soubrette era molto impegnata col lavoro. “Mia mamma lavorava tantissimo, sono cresciuta praticamente in collegio e sporadicamente con gli zii. In principio mi teneva mia zia Anna che era come una sorella maggiore. – ha spiegato Jasmine – Dopo un po’ mia mamma si accorse che non poteva portarmi con lei a lavoro e, non essendoci nessuno, con Marcello Mancini decisero di parcheggiarmi in collegio dove comunque stavo molto bene, giocavo con i bambini e studiavo”.

Nonostante questo Jasmine ha dei bellissimi ricordi con sua madre: “Con lei facevo dei bellissimi shooting fotografici, delle grandi pattinate: devi sapere che lei mi aveva comprato questi pattini con le ruote che si illuminavano, li comprò a San Francisco. Mi ricordo che mi faceva dei regali stupendi nelle varie occasioni, era molto generosa con me. Mi ricordo anche quando andava a provare i suoi balletti e riuscivo a vederla nelle prove, si illuminava di immenso”.

Sul padre che non l’ha mai riconosciuta, Jasmine Rotolo ha invece fatto sapere: “Non so perché non sono più riuscita ad avere un rapporto con mio padre, io l’ho cercato. Ovviamente di Tyron Harris ce n’erano una marea; io recuperai da un’agenda di mia madre un indirizzo che era proprio il suo. Su Facebook mi ha scritto un’amica texana, amica di mia mamma: parlando con lei spiegai dell’indirizzo e si mise sulle sue tracce scoprendo che era mancato poco tempo prima. Non ho quindi avuto la possibilità di conoscere mio padre”.