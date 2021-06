Chi è Florin Vitan, ex modello e star di TikTok che sogna di diventare un attore

editato in: da

Si chiama Florin Vitan ed è amatissimo sui social: il giovane toscano di origine rumena ha conquistato tutti con la sua simpatia e il suo talento. Da sempre appassionato di recitazione, il giovane ha cominciato per caso la sua avventura su TikTok, diventando uno tra gli influencer più seguiti in Italia.

Nome e cognome: Florin Vitan

Data di nascita: 10 maggio

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Toro

House: Defhouse

TikTok: Florin

Instagram: Florin Vitan

Florin Vitan da piccolo

Le informazioni sulla vita di Florin Vitan scarseggiano: il giovane tiktoker infatti non ha mai svelato neanche l’anno della sua nascita. Sappiamo che è nato in Romania e che all’età di 3 anni si è trasferito in Italia con la sua famiglia.

Come ha confessato sui social è stato bullizzato da piccolo a causa di qualche chilo in più: “Anche se non sembra, la più grande insicurezza è sempre stata il mio aspetto fisico. È difficile guardarsi allo specchio e piacersi, ed io sono la prima persona con zera autostima. Ma sono anche la prima persona che vuole raggiungere i propri obiettivi ed uno tra questi è stare bene con me stesso”, ha rivelato su TikTok.

La sua avventura su TikTok è iniziata per gioco: da un hobby si è trasformato in un impegno a tempo pieno, che gli sta regalando tante soddisfazioni. Ha avuto infatti la possibilità di mettere in pratica il suo talento interpretativo proprio sulla piattaforma, affinando sempre più le sue capacità.

Le storie d’amore di Florin Vitan

Anche sulla sua vita sentimentale Florin è sempre stato molto riservato: da quando è sui social il ragazzo si è sempre professato single, anche se in passato ha parlato di una relazione avuta qualche tempo fa con una ragazza: quando lei si è trasferita per lavoro la storia non è sopravvissuta alla distanza.

Da quando si è stabilito nella Defhouse il ragazzo si è avvicinato molto alla collega Alessia Lanza, con la quale sembra esserci più di una semplice amicizia.

La famiglia di Florin Vitan

Da quello che si può evincere dai suoi profili social, Florin Vitan è molto legato alla sua famiglia, soprattutto al fratellino minore che compare spessissimo nei suoi video.

Collaborazioni e litigi

Da quando ha varcato la soglia della Defhouse, Florin ha cominciato a collaborare con gli altri membri della casa: da Tommaso Donadoni a Simone Berlini, passando per Yusuf Panseri, l’influencer ha trovato oltre che dei colleghi dei grandi amici con cui collaborare e divertirsi, creando contenuti sempre nuovi e originali.

Le attività di Florin Vitan

Prima di diventare un tiktoker di successo, Florin Vitan aveva intrapreso la carriera da modello – ha già partecipato ad alcuni shooting fotografici – ma il suo sogno è quello di sfondare come attore. Ha già recitato insieme a Giulia Sara Salemi nel videoclip della canzone Sparisci please di Giulia Penna, e non ha intenzione di mollare: il tiktoker è determinato a continuare su questa strada, studiando e impegnandosi per riuscire ad affermarsi.