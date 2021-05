Chi è Simone Berlini, l’influencer e modello famoso su TikTok

editato in: da

Giovane, bello e affascinante, Simone Berlini si è fatto conoscere sui social per la sua simpatia e per la sua liason amorosa con un’ex partecipante del reality Il Collegio e ora influencer, Alice De Bortoli. Nel tempo però il ragazzo è diventato il “re dei Pov“, ossia quei video che mettono nei panni della persona che sta vivendo una determinata storia o situazione.

Nome e cognome: Simone Berlini

Data e luogo di nascita: 16 maggio 2000, Napoli

Dove abita: Milano

Segno zodiacale: Toro

Fratelli: Andrea e Ginevra

House: Defhouse

TikTok: Simone Berlini

Instagram: Simone Berlini

Simone Berlini da piccolo

Simone Berlini è nato a Napoli il 16 maggio del 2000. Prima di diventare famoso sul web, il giovane aveva un’altra passione, quella per il calcio. All’età di 8 anni si è trasferito con la sua famiglia a Scorzè, in provincia di Venezia.

Dall’età di 11 anni gioca a calcio: Simone è stato un attaccante della prima squadra Scarzè-Paseggia, che milita nella prima categoria. Ha lavorato e collaborato con diversi brand di abbigliamento e ha partecipato al video musicale della canzone dei Mates e Jayden e anche al video musicale della canzone di J-Ax con Annalisa Supercalifragili.

Le storie d’amore di Simone Berlini

Se Simone Berlini è diventato famoso su TikTok lo deve sicuramente alla sua relazione con Alice De Bortoli, una delle partecipanti a Il Collegio. La fama della ragazza gli ha permesso di farsi conoscere e affermarsi su TikTok e Instagram.

“Siamo una coppia pazza e strana, ma dopotutto siamo complici“, diceva Berlini quando stava con lei. La loro storia d’amore è durata un anno e mezzo, ma si è interrotta come capita a molti ragazzi della loro età.

Da quando hanno chiuso i rapporti, Simone Berlini si è sempre professato single, ma pare che abbia un legame speciale con Jasmin Zangarelli, tiktoker che vive insieme a lui – e a tanti altri creator – nella Defhouse, una delle case appositamente utilizzate per far collaborare gli influencer.

La famiglia di Simone Berlini

Simone Berlini è molto legato alla sua famiglia: sebbene i suoi genitori siano separati, ha vissuto anche con il patrigno Stefano e i suoi fratelli minori Andrea e Ginevra, prima di trasferirsi nella Defhouse.

Collaborazioni e litigi

Oltre a Jasmin Zangarelli, Simone ha stretto diverse amicizie e collaborazioni all’interno della Defhouse: impossibile non notare la complicità con Tommaso Donadoni, Florin Vitan, Panseri Yusuf e Marco Bonetti, grandi protagonisti dei suoi video su TikTok.

Le attività di Simone Berlini

Da quando ha iniziato la sua attività su TikTok, Simone Berlini ha dimostrato di avere una grande propensione per la recitazione: il suo talento è innegabile e proprio sulla piattaforma il giovane sta sperimentando le sue doti.

A Webboh.it ha raccontato: “Il mio obiettivo principale è diventare attore, con i POV su TikTok cerco di esprimere i sentimenti che provo. Ho fatto anche il modello, ma non piace sfilare e non sono abbastanza alto per la passerella. Recitare è un sogno che ho da sempre”. È per questo che Simone sta studiando inglese e ha intenzione di continuare ad affinare le sue capacità di attore.