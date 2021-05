Yusuf Panseri, star di TikTok con più di 4 milioni di follower

editato in: da

Classe 2002, origini italo-marocchine, bellissimi capelli ricci e sorriso coinvolgente, Yusuf Panseri è un influencer che in brevissimo tempo è riuscito ad attirare l’attenzione di tantissimi utenti del web, con temi divertenti e non solo. Lo ha fatto con grande naturalezza, creando contenuti su TikTok e Instagram, collaborando con altri suoi colleghi e raccontando la sua quotidianità.

Nome e cognome: Yusuf Panseri

Data di nascita: 9 luglio 2002

Dove abita: Bergamo

Segno zodiacale: Cancro

Fratello: Ahmed

House: DefHouse

TikTok: panseriyusuf

Instagram: panseri.yusuf

Yusuf Panseri da piccolo

Yusuf Panseri è approdato sui social da giovanissimo. Nel 2019 ha iniziato a creare contenuti per TikTok e Instagram, realizzando brevi video o pubblicando sue fotografie. Nel giro di pochi mesi ha, così, ottenuto una grande popolarità. Nonostante il successo, continua a frequentare con buoni risultati una scuola superiore. Parla benissimo quattro lingue: l’italiano, l’arabo, il francese e l’inglese. Da sempre, inoltre, è appassionato di calcio.

Le storie d’amore di Yusuf Panseri

Yusuf Panseri è estremamente riservato. Pur raccontando alcune sue importanti esperienze e momenti difficili vissuti, come un tradimento subito in passato, non ha mai lasciato trapelare nulla su eventuali flirt e relazioni con colleghe influencer e non. La sua vita sentimentale rimane, per i suoi numerosi follower, un vero e proprio mistero.

La famiglia di Yusuf Panseri

Proprio come per le relazioni sentimentali, Yusuf Panseri ha sempre cercato di tutelare la sua famiglia e di non coinvolgerla troppo nei suoi contenuti sul web e nel suo lavoro. Ciò che è noto, però, è che ha un fratello che si chiama Ahmed.

Collaborazioni e litigi

Per creare video sempre più belli e per cogliere le opportunità lavorative, Yusuf Panseri ha deciso di fare gioco di squadra con altri TikToker: Tommaso Donadoni, Simone Berlini e Davide Boccia. Con loro è entrato a far parte della DefHouse. I quattro, insieme ad altri ragazzi della loro età, condividono una casa, studiano e si divertono cercando sempre nuove idee per intrattenere i fan.

Ha stretto amicizia con Ayo e anche se non si frequentano più come prima, continuano ad avere un legame speciale. È molto amico, inoltre, di Ilaria Prefetti, anche lei molto conosciuta dagli utenti di TikTok.