Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, il gesto che scaccia l’ennesima presunta crisi

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales hanno trascorso una domenica in famiglia per scacciare le voci sulla presunta crisi

Fonte: IPA Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales

Su Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, la notizia della crisi viaggia a rotazione: ogni tanto, una delle coppie più belle dello spettacolo viene infatti descritta in procinto di lasciarsi. Solamente pochi giorni fa si è ipotizzata addirittura una separazione in casa, un rapporto che ormai si basa esclusivamente sul sostegno delle bambine che hanno avuto, ovvero Luna e Alma. “Tutta colpa del mancato matrimonio”, abbiamo letto sui giornali. Ma è davvero così? Una foto (e la domenica in famiglia) scaccia via le voci dell’ennesima presunta crisi.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, il gesto scaccia crisi

La crisi tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales? Smentita da un pranzo domenicale in famiglia: la coppia è stata sorpresa da Oggi nel quartiere Balduina, in compagnia delle amatissime figlie Luna e Alma. Dopo la passeggiata, si sono fermati a pranzo al ristorante e, infine, hanno mangiato insieme un gelato.

Poi Rocío si è diretta al Teatro Manzoni per lavorare (va in scena con lo spettacolo Il cappotto di Janis). E, infine, si è ricongiunta ai suoi affetti, al Cirque du Soleil. Un lungo fotoracconto che, dunque, mostrerebbe un’altra realtà, ovvero quella di una famiglia affiatata. “Nel corso degli anni, ci sono state occasionali voci di crisi tra Bova e la Morales, ma la coppia ha sempre smentito. Lo conferma il fatto che appena hanno un momento libero fanno i salti mortali pur di vedersi“, ha scritto il giornale.

Ma come è nata l’indiscrezione sulla separazione in casa?

L’indiscrezione è stata lanciata nei giorni scorsi da Diva e Donna. La coppia sta insieme da più di 13 anni e, in effetti, non è mai convolata a nozze. “Un sentimento che si sarebbe guastato al punto tale che i due attori vivrebbero da separati in casa dopo 13 anni d’amore e due figlie, che sono il centro della loro vita, dopo incomprensioni e tira e molla di mesi fa”.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, perché non si sono mai sposati

Non solo crisi: uno dei motivi per cui spesso si chiacchiera della situazione sentimentale di Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales è il mancato matrimonio. Ed è accaduto anche quando Rocío è stata ospite da Mara Venier a Domenica In qualche mese fa (tanto che Zia Mara stessa ha quasi rimproverato Bova in diretta per non aver ancora chiesto la mano a Rocío). “Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali. Sono all’antica, deve essere lui a chiedermelo. Non lo farei mai io”, aveva detto Rocío nel podcast di Diletta Leotta, Mamma Dilettante.

A Domenica In, invece, aveva puntualizzato: “Matrimonio con Raoul Bova? Non me l’ha ancora chiesto, però stiamo bene così; a volte si ha la paura di rovinare il bello”. E anche in quell’occasione aveva parlato di Raoul come l’amore della sua vita. “L’amore è qualcosa di puro; ci possono essere le crisi, ma il sentimento vince… Divisi sul lavoro? È giusto così, abbiamo due percorsi e momenti diversi; secondo me se si condivide troppo si va a ‘sfruculiare’ troppo”. Insomma, ancora una volta nessuna crisi né “maretta” tra Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, anche se il matrimonio non è mai arrivato e – forse – non arriverà mai. Ma la coppia continua a essere unita e affiatata.