Fonte: IPA Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova

Rocío Muñoz Morales, ospite a Domenica In da Mara Venier nella puntata del 19 gennaio 2025, ha parlato dei momenti più importanti della sua vita, dell’arrivo in Italia, ma anche del suo rapporto con Raoul Bova. Il loro è uno degli amori più belli dello spettacolo, molto riservato a dire il vero, lontano dalle luci accecanti dei riflettori.

Rocío Muñoz Morales parla dell’amore con Raoul Bova a Domenica In

A Domenica In, Rocío Muñoz Morales ha aperto delle piccole finestre sulla sua vita privata: non si è discusso unicamente della sua carriera nella puntata condotta da Mara Venier. Quando si parla di Rocío Muñoz Morales e di Raoul Bova, spesso una delle domande principali è proprio relativa alle nozze, che non sono mai avvenute. Sono fidanzati, compagni di vita, e di fatto un matrimonio non cambierebbe nulla nel loro equilibrio di coppia, anche da genitori. “E perché non vi sposate?”, alla domanda della conduttrice, Rocío ha risposto prontamente. “Che cambia?”

“Secondo me cambia”, così Mara Venier ha colto la palla al balzo per discutere dell’eventualità. “Non me l’ha chiesto”, ed è stato in questo frangente che la conduttrice si è rivolta direttamente a Raoul, guardando la telecamera. “Lascia, non funziona”, ha detto Rocío Muñoz Morales. “Stiamo bene così, poi uno ha paura anche di rovinare il bello“.

La vita di Rocío Muñoz Morales di certo è cambiata da quando ha scelto di trasferirsi in Italia, scelta che ha preso con “il cuore e con la pancia”. “Non sono una che pensa troppo, sono molto istintiva. Ho sentito che volevo essere qui, potevo sempre tornare, sicuramente ho sofferto molto la mancanza, ma mi ha anche fatto dare un valore maggiore alla famiglia. A volte quando siamo abituati, diamo un po’ per scontato”.

Il legame tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova

L’unione tra Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova va ormai avanti da anni, e condividono la stessa strada dal lontano 2013. In lui, ha visto la persona con cui condividere il suo futuro, la sua esistenza. Lo ha sempre definito, del resto, l’uomo della sua vita. La Venier le ha chiesto quando lo ha capito: “Non c’è un momento, è quando senti di avere la mano stretta a qualcuno, a quella persona, al di là di quello che succede. Al di là dei giorni belli e dei giorni brutti, dei successi, insuccessi, sorrisi o pianti. Senti che non sei più solo, anche quando le cose sono più complicate. Però sai che c’è, che vuoi esserci per quella persona. E non è una scelta, è qualcosa ‘di pancia’. Quando sai che vuoi esserci per quella persona, è una roba troppo potente da spiegare con le parole”.

Ha aggiunto di avere molta stima di Bova e di esserne tanto fiera: “Un sentimento talmente puro che poi ci possono essere crisi, momenti di difficoltà, giorni in cui esci e torni dopo”, ma alla fine si rimane insieme, perché a muovere l’amore c’è ben altro. Un filo sottile che unisce due persone e che, come nel caso di Rocío e Raoul, va ben oltre il matrimonio.