Raoul Bova su Rocío e la differenza d’età: “Spinto a fare cose che non hai mai fatto prima”

Fonte: IPA Raoul Bova e Rocío Munoz Morales

La loro è una delle storie d’amore più belle dello spettacolo italiano: Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales sono a dir poco splendidi. Molto riservati, non molte volte li sentiamo parlare l’uno dell’altra nelle interviste. E, nonostante tutto, i 17 anni di differenza d’età sono un arricchimento, talvolta un vero e proprio vantaggio.

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, la differenza d’età

“Amarsi è facile, ma noi ce lo rendiamo difficile“, con queste parole Raoul Bova parla della sua storia con Rocío Muñoz Morales in un’intervista al Corriere della Sera. E sulla differenza d’età che intercorre tra i due – Bova è nato nel 1971, la Muñoz Morales nel 1988 – c’è un vantaggio da non sottovalutare. Quello della possibilità concreta di fare cose mai fatte prima, senza soffermarsi troppo sulla differenza che, alla fine, è un vero e proprio arricchimento. “A volte sono un vantaggio, sei spinto a fare cose che non hai mai fatto prima”.

Ma cos’è Rocío, per Bova? Durante l’intervista, una domanda non facile, di certo, considerando che “dalla risposta dipenderà la mia vita o la morte“, ha scherzato l’attore. “È la persona che amo, con cui ho fatto due figlie, molto importante”. Bova, così timido, riservatissimo, ha ammesso che non è facile stare con lui. “Ho il mio carattere, nel bene e nel male. Leone ascendente Vergine, ho preso il peggio di entrambi. Chi resta con me è perché mi conosce fino in fondo. Su alcune cose sono molto permaloso”. Ma è un buono, in fondo: una caratteristica di lui che reputa persino un difetto, considerando che, rimproverando la figlia Luna per i compiti, alla fine lei gli ha detto che, proprio no, non riesce ad essere cattivo. Perché ha “gli occhi buoni”.

La vita privata di Raoul Bova

Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales stanno insieme dal 2013: prima, l’attore era sposato con Chiara Giordano, con cui ha avuto i figli Francesco e Alessandro. Con la Muñoz Morales, invece, sono nate le figlie Luna nel 2015 e Alma nel 2018. La storia tra Bova e la Muñoz Morales è nata con il tempo: “Sul set c’era un rapporto professionale e di stima. Poi abbiamo continuato a cercarci: c’era un collegamento di anime, avevamo capito che volevamo frequentarci”, come si suol dire: era destino.

Nonostante il feeling, l’amore e la nascita delle due figlie, la coppia non è mai convolata a nozze, e spesso questo argomento è stato oggetto di curiosità, in particolare durante le interviste. In una puntata del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta, Rocío ha detto a riguardo: “Mi piacerebbe sposarmi, ma non lo cerco come scrivono i giornali. Sono all’antica, deve essere lui a chiedermelo. Non lo farei mai io”. Il loro è ormai un rapporto collaudato. Ma sulla carta, stando alle parole di Rocío, non erano proprio fatti per stare insieme. “Parlavamo due lingue, lui era più grande di me e c’è voluto del tempo prima di fidanzarci”. Alla fine, però, le cose che devono essere trovano sempre il modo di realizzarsi.